Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

En Newell’s confirman que es real la chance de que llegue Messi: “Condiciones favorables”

En la Lepra mantienen viva la ilusión de que el capitán de la Selección Argentina se ponga la camiseta rojinegra.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Favio Orsi y Sergio Gómez intentan convencer a Messi de jugar en el club rosarino.
© Gemini IAFavio Orsi y Sergio Gómez intentan convencer a Messi de jugar en el club rosarino.

Los hinchas de Newell’s sueñan a diario. Y es lógico, porque el arraigo que tiene Lionel Messi con la ciudad de Rosario, como así también con el rojinegro, hace que la esperanza no quede empañada por un triste nubarrón. Y es que claro, abandonar es más fácil que nada.

Luego de que varios campeones del mundo con la Selección Argentina volvieran al fútbol doméstico, como fueron los casos de Leandro Paredes en Boca, Ángel Di María en Rosario Central y Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella en River, la posibilidad de que Messi se vista de leproso es una realidad.

A lo largo de las últimas horas, fue el flamante presidente Ignacio Boero quien se refirió a la intención que tienen como institución de repatriar a la Pulga, que renovó con Inter Miami hasta diciembre de 2028: “Yo soy un convencido de que Messi puede venir a Newell’s”, indicó en diálogo con El Fútbol Podcast.

Tras revelar que no dialogaron, exclamó que “mientras juegue, la posibilidad está y yo voy a hacer lo posible desde mi gestión y comprometerme a generar todas las condiciones favorables como club para que suceda”. El deseo está latente, y ahora resta que empiecen a gestionar la vuelta del futbolista de 38 años que en junio próximo disputará su sexta cita mundialista con la camiseta albiceleste.

El día que Messi habló de su vuelta a Newell’s

En 2017, en una entrevista televisiva desde Moscú, Messi sentenció que le gustaría jugar en la Lepra: “Va pasando el tiempo y las ganas están siempre; me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no sé qué va a pasar, dónde voy a estar, cómo voy a estar para volver”, soltó en aquel entonces.

La tabla de los argentinos más jóvenes en convertir en la historia de la Champions

ver también

La tabla de los argentinos más jóvenes en convertir en la historia de la Champions

Jugó tres mundiales, pasó 14 años en Europa, ascendió con River y ahora será director deportivo del Boca correntino

ver también

Jugó tres mundiales, pasó 14 años en Europa, ascendió con River y ahora será director deportivo del Boca correntino

Además, añadió: “Me encantaría y siempre lo dije, y ojalá pueda ser así y pueda jugar en Newell’s, que es lo que siempre soñé de chiquito”. A sus 38 años, y desde Inter Miami, la situación parece cada vez más improbable, incluso a pesar del deseo de Orsi – Gómez de tenerlo en el plantel actual post Mundial 2026.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028.
  • Ignacio Boero, presidente de Newell’s, confirmó su intención de gestionar el regreso.
  • El futbolista de 38 años disputará su sexto Mundial el próximo junio.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El Tata Martino quiere a Guido Rodríguez para el Atlanta United

jpasman
toti pasman

"El capricho de Riquelme en insistir por Cavani hará que Boca debute el domingo con Janson de 9"

Lee también
La dupla Orsi - Gómez: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener a Messi en Newell's"
Fútbol Argentino

La dupla Orsi - Gómez: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener a Messi en Newell's"

Fue campeón en Argentina, eligió a Newell's antes que a Boca, tiene una golosinería y es influencer de asados
Fútbol Argentino

Fue campeón en Argentina, eligió a Newell's antes que a Boca, tiene una golosinería y es influencer de asados

Benedetto dijo que estuvo al borde del retiro y reveló dónde quiere jugar en 2026
Fútbol Argentino

Benedetto dijo que estuvo al borde del retiro y reveló dónde quiere jugar en 2026

Arde la tabla: así quedó la lucha por el descenso tras los triunfos de Aldosivi y Talleres por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Arde la tabla: así quedó la lucha por el descenso tras los triunfos de Aldosivi y Talleres por el Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo