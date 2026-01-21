En Newell’s confirman que es real la chance de que llegue Messi: “Condiciones favorables”

Los hinchas de Newell’s sueñan a diario. Y es lógico, porque el arraigo que tiene Lionel Messi con la ciudad de Rosario, como así también con el rojinegro, hace que la esperanza no quede empañada por un triste nubarrón. Y es que claro, abandonar es más fácil que nada.

Luego de que varios campeones del mundo con la Selección Argentina volvieran al fútbol doméstico, como fueron los casos de Leandro Paredes en Boca, Ángel Di María en Rosario Central y Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella en River, la posibilidad de que Messi se vista de leproso es una realidad.

A lo largo de las últimas horas, fue el flamante presidente Ignacio Boero quien se refirió a la intención que tienen como institución de repatriar a la Pulga, que renovó con Inter Miami hasta diciembre de 2028: “Yo soy un convencido de que Messi puede venir a Newell’s”, indicó en diálogo con El Fútbol Podcast.

Tras revelar que no dialogaron, exclamó que “mientras juegue, la posibilidad está y yo voy a hacer lo posible desde mi gestión y comprometerme a generar todas las condiciones favorables como club para que suceda”. El deseo está latente, y ahora resta que empiecen a gestionar la vuelta del futbolista de 38 años que en junio próximo disputará su sexta cita mundialista con la camiseta albiceleste.

El día que Messi habló de su vuelta a Newell’s

En 2017, en una entrevista televisiva desde Moscú, Messi sentenció que le gustaría jugar en la Lepra: “Va pasando el tiempo y las ganas están siempre; me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no sé qué va a pasar, dónde voy a estar, cómo voy a estar para volver”, soltó en aquel entonces.

ver también La tabla de los argentinos más jóvenes en convertir en la historia de la Champions

ver también Jugó tres mundiales, pasó 14 años en Europa, ascendió con River y ahora será director deportivo del Boca correntino

Además, añadió: “Me encantaría y siempre lo dije, y ojalá pueda ser así y pueda jugar en Newell’s, que es lo que siempre soñé de chiquito”. A sus 38 años, y desde Inter Miami, la situación parece cada vez más improbable, incluso a pesar del deseo de Orsi – Gómez de tenerlo en el plantel actual post Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES