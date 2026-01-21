Franco Mastantuono se metió bien arriba en la tabla de los jugadores argentinos más jóvenes en convertir en la toda la historia de la UEFA Champions League. Con su tanto para el 3 a 0 momentáneo del Real Madrid frente al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu (finalmente el Merengue ganó 6 a 1) por la fecha 7 de la Fase de Liga, el oriundo de Azul se colocó segundo en la clasificación descrita.

El ex River anotó su primer tanto en el certamen continental con 18 años, 5 meses y 6 días. De esta manera, desplazó a Nico Paz, que también con el Madrid el 29 de noviembre del 2023 con 19 años, 2 meses y 21 días en el triunfo 4 a 2 vs. Napoli, se posicionó -hasta ayer- por detrás de Lionel Messi.

La Pulga, es el líder de esta lista gracias a su aporte en el 5 a 0 del Barcelona al Panathinaikos de Grecia en la UEFA Champions League 2005/2006. Aquel 2 de noviembre del 2005, Leo tenía 18 años, 4 meses y 9 días. Fue el inicio de lo que terminó siendo su primera consagración en la máxima competencia a nivel clubes del Viejo Continente.

El resto del top ten está conformado de la siguiente manera. Entre los primeros 5, detrás de Lionel Messi, Franco Mastantuono y Nico Paz, primero asoma Alejandro Garnacho por su gol en el 3 a 3 del Manchester United frente al Galatasaray con 19 años, 4 meses y 29 días el 29 de noviembre del 2023. Pegado al Bichito quedó Javier Saviola con 19 años, 9 meses y 7 días gracias a su anotación en el Fenerbahce 0 – Barcelona 3 del 18 de septiembre del 2001.

Más atrás: Sergio Agüero por su tanto en el 3 a 0 del Atlético de Madrid al PSV el 16 de septiembre del 2008 cuando tenía 20 años, 3 meses y 14 días; Lucas Ocampos, con 20 años, 4 meses y 15 días al marcar en el 1 a 0 del Mónaco al Bayer Leverkusen del 26 de noviembre del 2014; Jonathan Silva, al decir presente en el marcador de la derrota del Sporting de Lisboa 3 a 1 con el Chelsea el 10 de diciembre del 2014 con 20 años, 5 meses y 11 días.

Cierran: Ángel Correa con la caída del Atlético de Madrid 2 a 1 con Benfica del 30 de septiembre del 2015 con 20 años, 6 meses y 21 días y Maxi López con el 2 a 1 del Barcelona al Chelsea del 23 de febrero del 2005 con 20 años, 10 meses y 20 días.

Publicidad

Publicidad

El que quedó afuera de esta lista por el gol de Franco Mastantuono fue Diego Perotti, que fue décimo durante un largo periodo con su tanto para el descuento en el 2 a 1 del Sevilla vs. CSKA Moscú del 16 de marzo del 2010, día en el que tenía 21 años, 7 meses y 18 días.

ver también El delantero estrella que quiere Diego Simeone para impulsar a Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

ver también Rescatan a Lautaro Martínez de la derrota del Inter vs. Arsenal: ”Es un gran apoyo para todos”

Top 15 de los jugadores argentinos más jóvenes en convertir en la historia de la UEFA Champions League

_Lionel Messi: 02/11/2005

_Franco Mastantuono: 20/01/2026

_Nico Paz: 29/11/2023

_Alejandro Garnacho: 29/11/2023

_Javier Saviola: 18/09/2001

_Sergio Agüero: 16/09/2008

_Lucas Ocampos: 26/11/2014

_Jonathan Silva: 10/12/2014

_Ángel Correa: 30/09/2015

_Maxi López: 23/02/2005

_Diego Perotti: 16/03/2010

_Gonzalo Higuaín: 15/09/2009

_Luciano Vietto: 08/12/2015

_Lautaro Martínez: 02/10/2019

_Giuliano Simeone: 29/01/2025

En síntesis

Franco Mastantuono marcó en la goleada 6-1 del Real Madrid ante Mónaco.

Es el segundo argentino más joven en anotar en la historia de la Champions.

Con 18 años y 5 meses, quedó solo por detrás del récord de Lionel Messi.