Fue la gran promesa de River, Gallardo no lo tuvo en cuenta, descendió a la B Metro y ahora jugará en Primera

Entre 2022 y 2023, Esteban Fernández brilló en la Reserva de River. El mediocampista ofensivo pintaba para ser uno de los jugadores del futuro, pero finalmente eso no sucedió. Siempre tuvo competencia, cuando llegó el momento de dar el salto a Primera, Martín Demichelis consideró que no estaba preparado y le sugirió que salga a préstamo a ganar rodaje, luego regresó, pero Marcelo Gallardo tomó la misma decisión y así fue que terminó rescindiendo su contrato con el club que lo formó.

Su primer préstamo fue en Newell´s, equipo al que representó entre mediados de 2023 y fines de 2024, pero sin establecerse como titular. Luego de su paso por la Lepra regresó a River, pero como Marcelo Gallardo no lo tuvo en cuenta estuvo unas semanas entrenando separado del grupo hasta que rescindió su contrato, dejándole al Millonario un 20% de su pase.

Esteban Fernández en River. (Foto: Prensa River).

Descenso con Arsenal

Luego de definir su situación en River, Esteban Fernández pasó a Arsenal a comienzos de 2025. Los de Sarandí por ese entonces se encontraban en la Primera Nacional, pero luego de un pésimo año sufrieron el descenso a la B Metropolitana. Fernández se marchó del Arse y ya tiene nuevo club.

El nuevo destino de Esteban Fernández

Gimnasia de Mendoza ascendió recientemente a la Primera División del fútbol argentino y ya anunció la incorporación de Esteban Fernández. Los objetivos del conjunto mendocino serán mantener la categoría y aspirar a clasificar a alguna copa internacional para 2027.

