A casi dos años de su salida de Banfield, el equipo que le hizo una oferta a Julio César Falcioni para que vuelva a dirigir

Julio César Falcioni es uno de los entrenadores más importantes del fútbol argentino. No solo le dio el primer título del profesionalismo a Banfield, sino que también ganó un torneo con Boca, sin perder un solo partido y sacándole una distancia de 12 puntos a Racing, Vélez Sarsfield, Belgrano y Colón, que terminaron con 31 unidades.

Además de sus campañas históricas con los clubes mencionados, también dirigió en clubes como el Fortín, Independiente, Olimpo, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Colón y Universidad Católica, siendo esta su única experiencia fuera del país. Pero ahora tiene la posibilidad de hacerse cargo de un nuevo equipo, ya que los directivos de Atlético Tucumán le hicieron una segunda oferta.

Pasó 1 año, 8 meses y 12 días desde que se produjo su salida de Banfield a mediados de 2024, y existe la chance de que, a sus 69 primaveras, el estratega vuelva a ponerse el buzo de DT. Según pudo saber BOLAVIP, desde el Decano mejoraron las cuestiones salariales de la primera oferta que le hicieron, pero aún no hay nada concreto.

A este medio le confirmaron que Mario Leito, el presidente del conjunto norteño, trabaja a sol y sombra para lograr un acuerdo y que Falcioni asuma en el cargo que quedó vacante luego de la salida de Hugo Colace, quien fue despedido pese a que, en 2025, cumplió con el objetivo de evitar el descenso. Sin embargo, los flojos resultados de este primer semestre catapultaron su futuro.

Las estadísticas de Julio César Falcioni

Desde que comenzó a dirigir, el Emperador sumó un total de 740 partidos: obtuvo 283 victorias, 223 empates y 234 caídas. Además de que ganó el Apertura 2009 con Banfield, en Boca logró el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012.

