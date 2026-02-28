Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

A casi dos años de su salida de Banfield, el equipo que le hizo una oferta a Julio César Falcioni para que vuelva a dirigir

El Emperador tiene la posibilidad de volver a dirigir en el fútbol argentino tras lo que fue la salida de Hugo Colace.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Julio César Falcioni, ex DT de Banfield y Boca.
© Getty ImagesJulio César Falcioni, ex DT de Banfield y Boca.

Julio César Falcioni es uno de los entrenadores más importantes del fútbol argentino. No solo le dio el primer título del profesionalismo a Banfield, sino que también ganó un torneo con Boca, sin perder un solo partido y sacándole una distancia de 12 puntos a Racing, Vélez Sarsfield, Belgrano y Colón, que terminaron con 31 unidades.

Además de sus campañas históricas con los clubes mencionados, también dirigió en clubes como el Fortín, Independiente, Olimpo, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Colón y Universidad Católica, siendo esta su única experiencia fuera del país. Pero ahora tiene la posibilidad de hacerse cargo de un nuevo equipo, ya que los directivos de Atlético Tucumán le hicieron una segunda oferta.

Pasó 1 año, 8 meses y 12 días desde que se produjo su salida de Banfield a mediados de 2024, y existe la chance de que, a sus 69 primaveras, el estratega vuelva a ponerse el buzo de DT. Según pudo saber BOLAVIP, desde el Decano mejoraron las cuestiones salariales de la primera oferta que le hicieron, pero aún no hay nada concreto.

A este medio le confirmaron que Mario Leito, el presidente del conjunto norteño, trabaja a sol y sombra para lograr un acuerdo y que Falcioni asuma en el cargo que quedó vacante luego de la salida de Hugo Colace, quien fue despedido pese a que, en 2025, cumplió con el objetivo de evitar el descenso. Sin embargo, los flojos resultados de este primer semestre catapultaron su futuro.

Julio César Falcioni, entrenador del fútbol argentino. (Alexis Lloret/Getty Images)

Las estadísticas de Julio César Falcioni

Desde que comenzó a dirigir, el Emperador sumó un total de 740 partidos: obtuvo 283 victorias, 223 empates y 234 caídas. Además de que ganó el Apertura 2009 con Banfield, en Boca logró el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012.

Publicidad
La postura de AFA sobre el pasillo de honor de Boca a Lanús tras ser campeón de la Recopa Sudamericana

ver también

La postura de AFA sobre el pasillo de honor de Boca a Lanús tras ser campeón de la Recopa Sudamericana

San Lorenzo encontró al reemplazante de La Roca Sánchez y trabajará ad honorem

ver también

San Lorenzo encontró al reemplazante de La Roca Sánchez y trabajará ad honorem

Los entrenadores que dejaron su cargo en la Liga Profesional de Fútbol

  • Daniel Oldrá (Instituto) – Apertura 2026 – Común acuerdo
  • Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata) – Apertura 2026 – Renuncia
  • Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s) – Apertura 2026 – Despido
  • Marcelo Gallardo (River) – Apertura 2026 – Renuncia
  • Hugo Colace (Atlético Tucumán) – Apertura 2026 – Despido

DATOS CLAVES

  • Julio César Falcioni recibió una segunda oferta económica mejorada para dirigir a Atlético Tucumán.
  • El presidente Mario Leito busca al DT de 69 años para suceder a Hugo Colace.
  • Falcioni registra un invicto con Boca y el primer título profesional de Banfield.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Independiente decidió no renovarle el contrato a Julio Cesar Falcioni: ¿Llega Eduardo Domínguez?
FA (No Usar)

Independiente decidió no renovarle el contrato a Julio Cesar Falcioni: ¿Llega Eduardo Domínguez?

Falcioni recordó la final de Libertadores perdida con Boca en 2012 y apuntó contra el hermano de Juan Román Riquelme
Boca Juniors

Falcioni recordó la final de Libertadores perdida con Boca en 2012 y apuntó contra el hermano de Juan Román Riquelme

El gesto del Tanque Silva tras los dichos de Falcioni contra Riquelme
Boca Juniors

El gesto del Tanque Silva tras los dichos de Falcioni contra Riquelme

Falcioni volvió a disparar contra Román en Boca: "Sin Riquelme salimos campeones invictos"
Boca Juniors

Falcioni volvió a disparar contra Román en Boca: "Sin Riquelme salimos campeones invictos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo