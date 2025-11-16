Se ganó la bronca de los hinchas de River, hizo un gol clave para el Santos y podría salvar a Neymar de un papelón

Santos atraviesa un momento muy delicado y eso que lo tiene a Neymar en el equipo, quien regresó al club que lo vio nacer tras el ascenso para pelear por cosas importantes, pero terminó luchando para no volver a perder la categoría. El pasado sábado, el Peixe recibió a Palmeiras en uno de los clásicos más apasionantes del fútbol sudamericano.

El clásico fue apasionante y se enfrentaron dos equipos con realidades totalmente diferentes. Mientras Santos lucha por no descender, Palmeiras pelea con Flamengo por el título y también disputará en unas semanas la final de la Copa Libertadores. Quien se visitó de héroe fue Benjamín Rollheiser, quien marcó el único gol del partido a los 91 minutos. De esta manera, el Peixe salió de la zona de descenso y este tanto del ex River podría ser vital para evitarle a Neymar el papelón de descender con Santos.

Arde la zona de descenso en el Brasileirao

El Brasileirao es uno de los torneos más apasionantes del fútbol sudamericano ya que todo se define por la temporada vigente: no hay promedios para el descenso ni tablas anuales ni nada extraño. Lo que sucede en las 38 fechas determina qué equipos clasifican a la Libertadores, a la Sudamericana y quiénes son los cuatro que descienden.

En la zona baja, Sport Recife ya descendió a la Serie B, pero entre el 19° y el 15° hay solamente seis puntos de distancia con cinco fechas por jugarse. En la posición 19 aparece Fortaleza con 31 unidades, el 18° es Juventude con 32 puntos, el 17° es Vitória con 35, el 16° es Santos con 36 y el 15° es Inter de Porto Alegre con 37.

Benjamín Rollheiser celebra su tanto ante Palmeiras. (Foto: Getty).

¿Qué partidos le quedan a Santos en el Brasileirao?

ver también Mientras Santos pelea el descenso, Neymar protagoniza un nuevo escándalo: “Expuso a sus compañeros”

Fecha 34: Santos vs. Mirassol

Santos vs. Mirassol Fecha 35: Inter de Porto Alegre vs. Santos

Inter de Porto Alegre vs. Santos Fecha 36: Santos vs. Sport Recife

Santos vs. Sport Recife Fecha 37: Juventude vs. Santos

Juventude vs. Santos Fecha 38: Santos vs. Cruzeiro

Publicidad

Publicidad

¿Por qué los hinchas de River se enojaron con Benjamín Rollheiser?

Benjamín Rollheiser es uno de los tantos chicos talentosos que se formaron en la cantera de River. Marcelo Gallardo confió en él y en 2019 lo hizo debutar en Primera División. Si bien no logró destacarse, el entrenador confió en él y le dio oportunidades.

Para mediados de 2021 comenzó a complicarse la renovación de contrato y al decidir no firmar la extensión del mismo -que terminaba a mediados de 2022- se optó por apartarlo del plantel en el primer semestre de 2022. La actitud del futbolista de no querer renovar hizo que los hinchas se enojes con él.

La carrera de Benjamín Rollheiser

2019/2021 – River Plate

2022/2023 – Estudiantes

2024 – Benfoca

2025/presente – Santos

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE