Gonzalo Montiel anotó el primer gol de River en el Torneo Apertura para ponerse en ventaja ante Barracas Central

El lateral derecho del Millonario abrió la cuenta en el Estadio Chiqui Tapia luego de un magnífico centro de Juanfer Quintero.

Por Julián Mazzara

Gonzalo Montiel celebra junto a sus compañeros.
© ESPNGonzalo Montiel celebra junto a sus compañeros.

En el Estadio Chiqui Tapia, a River le costaba abrir la cuenta frente a Barracas Central. Por lo hecho en la primera etapa, merecía estar arriba en el resultado, pero el arquero Marcelo Miño lo impedía. Sin embargo, un centro envenenado de Juanfer Quintero depositó la pelota en la cabeza de Gonzalo Montiel, quien estampó el 1-0.

Bajo el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026, el primer tanto del Millonario llegó por medio de su lateral derecho, uno de los ídolos de la historia moderna del club situado en el barrio porteño de Núñez. Si bien hubo ciertas dudas por la posición del nacido en González Catán, desde el VAR convalidaron el tanto.

A raíz de esta anotación, Montiel llegó a los 16 festejos desde que debutó como profesional (12 con la camiseta de River) en un total de 283 encuentros disputados. Su último gol había sido el 18 de octubre de 2025 ante Talleres, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo triunfaron por 2-0, en Córdoba.

El gol de Gonzalo Montiel en Barracas Central vs. River

Formaciones del partido: Barracas Central vs. River

