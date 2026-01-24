Es tendencia:
El plan de River para extender el mercado de pases, con un marginado por Gallardo involucrado

El Millonario quiere asegurarse de ganar tiempo para cumplir con los últimos dos pedidos del DT.

Por Juan Ignacio Portiglia

River ya definió la estrategia para extender los plazos del mercado.

Aunque se especulaba con la posibilidad de que River se retirara del mercado después de cerrar los arribos de Fausto Vera, Anibal Moreno y Matías Viña como refuerzos, los tres con grandes chances de ser titulares este sábado ante Barracas, la dirigencia que encabeza Stéfano Di Carlo todavía está evaluando la posibilidad de cumplir con dos nuevos pedidos de Marcelo Gallardo.

El entrenador considera que para que el plantel esté completo todavía deberían llegar un centrodelantero y un mediocampista ofensivo, prioridades que desde el club ya se están gestionando con la más absoluta reserva en relación a los nombres.

Más allá de la decisión de AFA de extender el plazo del mercado hasta el martes 27 de marzo, los tiempos se acotan para que la dirigencia pueda cumplir con esos pedidos del entrenador y es por eso que ya se delineó en paralelo un plan para prolongar todavía más la posibilidad de inscribir nuevos futbolistas para el plantel profesional.

El mismo involucra a Lisandro Bajú, futbolista de Reserva que ya se sabía marginado por Marcelo Gallardo del primer equipo y que ante la necesidad de ganar rodaje ya tiene acordada su salida a préstamo rumbo a Montevideo Wanderers de Uruguay, por un año y sin cargo ni opción de compra.

Bajú saldrá cedido una vez que cierre el mercado de pases en Argentina.

El detalle es que para cerrar esa operación en River van a esperar hasta después del 28 de enero, una vez que se cumpla la fecha de cierre del mercado de pases en Argentina, lo que según lo dispuesto por AFA le permitirá tener un cupo extra para reforzarse por fuera de ese plazo.

¿Qué fue lo reglamentado por AFA al respecto?

La madre de Luca Scarlato contraatacó contra River y AFA: "Pierde la Selección Argentina"

Con la extensión de la fecha de cierre del mercado de pases en Argentina hasta el 27 de enero, desde AFA también se confirmó una posibilidad para extender todavía más ese plazo para aquellos clubes que vendan o cedan futbolistas al exterior después de dicha fecha, lo que prolongará su tiempo para realizar nuevos fichajes hasta el 21 de marzo.

¿Quién es Lisandro Bajú?

Lisandro Bajú es un defensor de 20 años que se desempeña por el lateral izquierdo y se había afianzado como titular en Reserva. Oriundo de Las Toscas, Santa Fe, se había sumado al plantel que conduce Marcelo Escudero en 2023 y fue campeón tanto de la Copa Proyección como del Trofeo de Campeones.

En mayo del año pasado había firmado su primer contrato con el club, con extensión hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares. “Ahora, todo depende de mí y sé que cada día debo tratar de ser un poco mejor. Soy muy tranquilo mentalmente y eso me ayuda a rendir mejor”, había declarado después de sellar el vínculo.

Data clave

  • Marcelo Gallardo solicitó a la dirigencia el fichaje de un centrodelantero y un mediocampista ofensivo.
  • La AFA extendió el cierre del mercado de pases local hasta el 27 de enero.
  • River cederá a Lisandro Bajú al exterior para habilitar un cupo extra hasta marzo.
Juan Ignacio Portiglia

german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

