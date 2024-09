Cuando Iker Muniain quedó libre en Athletic Bilbao allá por el mes de junio, el mundo del fútbol esperaba que River vaya a la carga por él. El vasco es reconocido hincha del Millonario y confesó en más de una oportunidad que le encantaría jugar en Núñez, pero eso no sucedió y los motivos nunca quedaron claros. Demichelis y Gallardo estuvieron al frente del primer equipo en el mercado de pases y ninguno de los dos aceleró por él. Quien sí lo hizo fue San Lorenzo y, sobre el cierre del libro de pases, el vasco arribó al club de Boedo para vivir su primera experiencia en el fútbol argentino.

¿Qué dijo Muniain sobre su llegada a San Lorenzo?

“Sigo mucho la Liga Argentina y había visto ya partidos del equipo, conozco a su hinchada y cuando se dio esa chance me hizo mucha ilusión. Cuando valoré la oportunidad me llenó mucho por dentro, que era lo que buscaba”, afirmó Iker Muniain en diálogo con el sitio oficial del Ciclón.

Además, agregó: “El amor por el fútbol argentino nace desde la pasión por el fútbol. Me considero una persona que desde que era pequeño mi mayor amor era jugar a la pelota y siento que aquí, en Argentina, esa pasión por la pelota es mucho mayor que en todos los lugares. Reuniendo todos esos factores, a mí es lo que me hace feliz: jugar al fútbol y vivirlo de una manera tan intensa”.

Elogios a la hincha de San Lorenzo y el cariño de la gente

“Los mire por mucho tiempo, me metía en internet, miraba videos y me recorría por el cuerpo una sensación especial. En retos tan importantes como este, uno busca mirar todas las partes que rodean al equipo y al final cuando reúnes todo eso es importante para tomar la decisión y te ayuda a estar convencido de lo que vas a decidir, así que obviamente me ayudo mucho”, dijo Muniain.

Iker Muniain. (Foto: @SanLorenzo).

También destacó el cariño que recibe por parte de los hinchas: “Es increíble, desde que aterricé hasta hoy, sentir todo ese cariño de la gente, de los hinchas de San Lorenzo y en general de todas las personas que me encuentro por la ciudad, es realmente emotivo. Me emociona pensarlo. Vas a un sitio y a gente te recibe con cariño. Uno cuando cambia su vida por completo, y siente tanto apoyo y tanto cariño, lo agradece de corazón”.

El ritual que hizo con una camiseta de Messi

“Yo en la final del Mundial iba por Argentina, quería que ganaran y tenía una camiseta de Messi. Cuando salen campeones del mundo, la llevé al vestuario porque despedía aura de campeón. Y les dije a mis compañeros que la toque antes de cada partido porque sentía que nos iba a traer buena suerte. Y en semifinales tuve un pequeño fallo y se me olvidó tocarla y perdimos, jajaja. Pero fue bonito y hubo revancha al año siguiente”, cerró el vasco.