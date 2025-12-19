Investigan al presidente de un equipo de la Liga Profesional que ya estuvo detenido en el pasado

Antes de tener la oportunidad de hacer su estreno en la Liga Profesional de Fútbol, Estudiantes de Río Cuarto quedó envuelto en una polémica debido a la investigación por presunta asociación ilícita que lleva adelante la Justicia sobre su presidente Alicio Dagatti, producto de la cual el último miércoles se allanaron 33 empresas y propiedades a su nombre.

Aunque los últimos episodios tomaron mayor notoriedad por quedar en el foco uno de los clubes recientemente ascendidos a la máxima categoría del fútbol argentino, la realidad es que el empresario y dirigente cordobés ya había sido detenido en diciembre del año pasado por una causa que todavía investiga el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos al penal de Bower, en la provincia de Córdoba, a través de camiones pertenecientes a una de sus empresas.

De hecho, uno de los choferes que fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por transportar los estupefacientes declaró en aquel entonces que era el propio Dagatti quien suministraba los productos prohibidos que eran ingresados de manera clandestina a la cárcel, junto con los envíos de carne procedentes de los frigoríficos del empresario.

Tras la detención de hace un año, el presidente de Estudiantes de Río Cuarto quedó en libertad en agosto, después de pagar una fianza de 500 mil dólares. Pero poco después se le sumó una nueva imputación por presunta comercialización de carne en malas condiciones y el fiscal de Delitos Complejos elevó su causa a juicio como “presunto jefe de asociación ilícita”.

Alicio Dagatti, empresario y presidente de Estudiantes de Río Cuarto hace una década.

Los allanamientos alcanzaron a Estudiantes

Los allanamientos dispuestos por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos alcanzaron la sede de Estudiantes de Río Cuarto, además de una oficina en el edificio Ópera, domicilios particulares, cocheras y un multimedio, según detalló la prensa local.

¿Quién es el presidente de Estudiantes de Río Cuarto?

Alicio Osvaldo Dagatti tiene 61 años y es un reconocido empresario cordobés, al punto que en la provincia se lo conoce también como El Rey de la Carne. No es su única actividad, pues en Río Cuarto es también un hombre de medios, dueño de un diario, un canal de televisión y una Radio FM. En simultáneo, es titular de un desarrollo inmobiliario llamado Aguas Claras.

En una nota que publicó el portal Info Negocios luego que comprara un tercio del diario El Puntal, de Río Cuarto, en 2016, lo habían caracterizado como un empresario que despertaba opiniones encontradas en la sociedad cordobesa. “Para algunos es un gran laburador con grandes dotes para la negociación. Para otros, en cambio, tiene cuestiones poco claras en sus manejos patrimoniales, pero se trata de rumores que jamás se comprobaron”, expresaba el artículo.

Dagatti lleva una década en el cargo de presidente de Estudiantes de Río Cuarto, pues fue electo en 2015 por la lista oficialista Mundo Celeste, derrotando al por entonces concejal de la ciudad Martín Carranza.

