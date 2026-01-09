Es tendencia:
Cristian Lema quedó libre en Boca, fue buscado por un gigante de Sudamérica y jugaría en otro equipo de la Liga Profesional

El defensor de 35 años tiene casi todo listo para mudarse hacia la provincia de Córdoba, donde ya tuvo la posibilidad de jugar en Belgrano.

Por Julián Mazzara

Cristian Lema en su paso por Boca.
© Getty ImagesCristian Lema en su paso por Boca.

El mercado de pases sigue su curso, donde Boca viene de incorporar a Marino Hinestroza, luego de varias semanas en las que entablaron las negociaciones, pero mientras continúan buscando nuevas caras para el plantel de Claudio Úbeda, en las últimas horas se confirmó dónde estaría el futuro de Cristian Lema.

Fueron 34 los partidos que disputó el ex defensor de Benfica, quien anotó un gol y aportó dos asistencias, además de que fue amonestado en 10 oportunidades y expulsado por doble amarilla en otras dos (nunca por roja directa). Sin embargo, no tiene actividad desde el 27 de octubre de 2024, donde estuvo los 90 minutos ante Deportivo Riestra.

A partir de allí, no tuvo continuidad, fue marginado por Miguel Ángel Russo previo a su fallecimiento, y Úbeda mantuvo la decisión hasta que se terminara el contrato con el zaguero que llegó desde Lanús. Y ahora que lo buscaba Peñarol, su continuidad estaría asegurada para volver a la provincia de Córdoba, donde jugó con la camiseta de Belgrano. Pero su estadía en el centro del país estaría ligada a Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido a la Liga Profesional.

Cabe destacar que, el futbolista que tampoco tuvo mucho lugar con Fernando Gago, ya se encuentra en Río Cuarto para poder ultimar los detalles contractuales que lo unirían al elenco comandado por Iván Delfino, quien consiguió el boleto a la máxima categoría del campeonato doméstico tras ganarle la final de la Primera Nacional a Deportivo Madryn.

Cristian Lema durante su paso por Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Cristian Lema durante su paso por Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

El mercado de pases de Estudiantes de Río Cuarto

Altas

  • Jeremías Ramponi (préstamo de Tigre)
  • Renzo Reynaga (vuelve de Gimnasia y Tiro)
  • Tobías Ostchega (libre desde Belgrano)
  • Tomás Olmos (préstamo desde Talleres)
  • Fernando Bersano (libre de Tarma)
  • Ezequiel Forclaz (préstamo de Tigre)
  • Tomás Castro (préstamo de Belgrano)
  • Siro Rosané (préstamo de Barracas Central)
  • Gabriel Alanís (préstamo de Huracán)
Bajas

  • Fabio Vázquez (libre)
  • Brian Olivera (libre a Racing de Córdoba)
  • Agustín Fontana (libre)
  • Lucas Angelini (vuelve a Temperley)
  • Brian Orosco (vuelve a Estudiantes de La Pata)
  • Ignacio Abraham (Banfield)

DATOS CLAVES

  • Cristian Lema ultima detalles para unirse a Estudiantes de Río Cuarto, equipo de Iván Delfino.
  • El defensor deja Boca tras no sumar minutos desde el 27 de octubre de 2024.
  • El club cordobés ascendió a la Liga Profesional tras vencer a Deportivo Madryn en la final.
