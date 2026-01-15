Tras ascender a la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto busca a un jugador de Boca

Estudiantes de Río Cuarto tendrá la posibilidad de disputar la temporada 2026 en Primera División, lugar al que llegó después de ganarle la final por el ascenso a Deportivo Madryn. Para poder mantenerse, el conjunto dirigido por Iván Delfino está reforzándose, donde ya sumó a 10 futbolistas. Pero ahora, va por uno de Boca.

Después de incorporar a Jeremías Ramponi, Renzo Reynaga, Tobías Ostchega, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Ezequiel Forclaz, Tomás Castro, Siro Rosané, Gabriel Alanís y Matías Valenti, el León del Imperio pretende un arquero, y apuntó sus cañones a Agustín Lastra.

El surgido de las inferiores del Xeneize, a sus 25 años, no tiene lugar en los planes de Claudio Úbeda y tras regresar de su préstamo en Independiente Rivadavia, tiene muchísimas chances de recalar en el sur de la provincia cordobesa.

En caso de confirmarse, Lastra llegará a Río Cuarto con poca actividad, ya que en noviembre de 2025 volvió a jugar después de tres años y medio. Esa situación ocurrió en la fecha 14 del Torneo Clausura, donde la Lepra perdió por 3-1 ante Aldosivi, en Mar del Plata. Aquella tarde, el entrenador Alfredo Berti preservó a los habituales titulares pensando en la final de la Copa Argentina, donde derrotó a Argentinos Juniors, y le dio una chance al nacido en Famaillá.

Agustín Lastra estuvo a préstamo en la Lepra. (Foto: Prensa Independiente Rivadavia)

El paso de Agustín Lastra por Boca

Agustín Lastra debió debutar como profesional en medio de la pandemia por COVID-19, donde los protocolos que se llevaban a cabo durante aquellos tiempos imposibilitaron al plantel de Boca de disputar los partidos contra Banfield y San Lorenzo.

El arquero de 1,95 metros de altura solamente formó parte de los encuentros mencionados, donde recibió dos goles contra el Cuervo, y mantuvo el arco en cero frente al Taladro. De allí en adelante, por la gran cantidad de futbolistas que había en la posición, debió buscar rodaje en Aldosivi y también en Independiente Rivadavia, aunque no lo consiguió.

