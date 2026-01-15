Es tendencia:
Tras ascender a la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto busca a un jugador de Boca

El conjunto cordobés tiene en sus planes al arquero juvenil formado en las inferiores de Boca, donde no es considerado por Claudio Úbeda.

Por Julián Mazzara

Agustín Lastra durante su paso por Boca.
Estudiantes de Río Cuarto tendrá la posibilidad de disputar la temporada 2026 en Primera División, lugar al que llegó después de ganarle la final por el ascenso a Deportivo Madryn. Para poder mantenerse, el conjunto dirigido por Iván Delfino está reforzándose, donde ya sumó a 10 futbolistas. Pero ahora, va por uno de Boca.

Después de incorporar a Jeremías Ramponi, Renzo Reynaga, Tobías Ostchega, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Ezequiel Forclaz, Tomás Castro, Siro Rosané, Gabriel Alanís y Matías Valenti, el León del Imperio pretende un arquero, y apuntó sus cañones a Agustín Lastra.

El surgido de las inferiores del Xeneize, a sus 25 años, no tiene lugar en los planes de Claudio Úbeda y tras regresar de su préstamo en Independiente Rivadavia, tiene muchísimas chances de recalar en el sur de la provincia cordobesa.

En caso de confirmarse, Lastra llegará a Río Cuarto con poca actividad, ya que en noviembre de 2025 volvió a jugar después de tres años y medio. Esa situación ocurrió en la fecha 14 del Torneo Clausura, donde la Lepra perdió por 3-1 ante Aldosivi, en Mar del Plata. Aquella tarde, el entrenador Alfredo Berti preservó a los habituales titulares pensando en la final de la Copa Argentina, donde derrotó a Argentinos Juniors, y le dio una chance al nacido en Famaillá.

Agustín Lastra estuvo a préstamo en la Lepra. (Foto: Prensa Independiente Rivadavia)

Agustín Lastra estuvo a préstamo en la Lepra. (Foto: Prensa Independiente Rivadavia)

El paso de Agustín Lastra por Boca

Agustín Lastra debió debutar como profesional en medio de la pandemia por COVID-19, donde los protocolos que se llevaban a cabo durante aquellos tiempos imposibilitaron al plantel de Boca de disputar los partidos contra Banfield y San Lorenzo.

El arquero de 1,95 metros de altura solamente formó parte de los encuentros mencionados, donde recibió dos goles contra el Cuervo, y mantuvo el arco en cero frente al Taladro. De allí en adelante, por la gran cantidad de futbolistas que había en la posición, debió buscar rodaje en Aldosivi y también en Independiente Rivadavia, aunque no lo consiguió.

DATOS CLAVES

  • Estudiantes de Río Cuarto busca incorporar al arquero de Boca, Agustín Lastra.
  • El equipo dirigido por Iván Delfino ya sumó 10 refuerzos para jugar en Primera.
  • El jugador de 25 años regresó recientemente de su préstamo en Independiente Rivadavia.
Julián Mazzara

Palabra autorizada

