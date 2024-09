Dentro del mundo San Lorenzo aún continúa la exaltación por lo que significó el arribo de Iker Muniain, quien llegó al equipo del Bajo Flores para cumplir su sueño de jugar en el fútbol argentino. Pero más allá de lo que produce el español, a los directivos los preocupa muchísimo la situación financiera y la deportiva, de la que están muy lejos de volver a disputar la Copa Libertadores.

El camino más cercano que tendría el conjunto dirigido tácticamente por Leandro Romangoli sería a través de la tabla anual. Sin embargo, el Cuervo se encuentra a 8 unidades del descenso directo, dado a que se encuentra en la última posición con 22 puntos. Más allá del deseo sanlorencista, en las últimas horas se confirmó que Marcelo Moretti deberá hacerse cargo de una nueva complicación económica.

El periodista de BOLAVIP, Germán García Grovaaseguró por medio de sus redes sociales que Ignacio Piatti le ganó un juicio millonario a la institución en la que ganó la Copa Libertadores en 2014. El ex futbolista de 39 años, quien en Italia defendió la camiseta de US Lecce, recibirá una suma de 2.7 millones de dólares, al valor MEP, luego de que en 2021 despidieran al zurdo sin abonarle los US$ 850.00 que le correspondían en aquel entonces.

A pesar de que la Justicia falló en contra de San Lorenzo, desde el Departamento de Legales de la institución apelarán ante el segundo fallo debido a que buscan demostrar lo contrario con el contrato que se firmó en primera instancia bajo la conducción de Marcelo Tinelli, en 2020. En aquel entonces, el ex Montreal Impact llegó al Bajo Flores por 3 temporadas, pero con la posibilidad de rescindir a partir del primer año. Y justo en medio de esos primeros 365 días, tuvo la pelea con los paraguayos Óscar y Ángel Romero, lo que derivó en su salida y por la que quedaron debiéndole un importe considerable de su salario.

San Lorenzo deberá abonarle un juicio millonario a Ignacio Piatti.

Cabe destacar que cuando se produjo el altercado con sus ex compañeros, por la pandemia por COVID-19 desde el Gobierno de la Nación no permitían despidos y que en el caso de que ocurrieran, los empleados (en este caso Piatti) debían percibir una doble indemnización. Pero a juicio se llegó con ambas posturas: San Lorenzo amparándose en el contrato firmado, el futbolista con la ley impuesta por la presidencia de Alberto Fernández, y recién en 2022 desde la institución azulgrana abonaron 900 mil dólares.

El primer fallo fue en favor del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, mientras que el segundo fue para el oriundo de General Baldissera, y ahora percibiría la suma total de 2.7 millones de dólares. A menos que la Justicia escuche la apelación azulgrana y haya una nueva instancia para definir la situación que tiene preocupado a Moretti.

Los números de Ignacio Piatti en San Lorenzo

Durante su estadía con la camiseta de San Lorenzo, fueron 83 los partidos que afrontó Ignacio Piatti, quien convirtió 20 goles y aportó 6 asistencias. Además de ganar la Copa Libertadores en 2014, un año antes levantó el Torneo de Primera División.