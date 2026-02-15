Leandro Paredes alertó a los hinchas por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca: “Duele”

Por la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors y Platense se repartieron los puntos al igualar sin goles en La Bombonera. Claudio Úbeda y su plantel completo se marcharon del campo entre una enorme silbatina por parte de los hinchas locales.

Como si fuera poco para el club de la Ribera, Leandro Paredes no logró completar el trámite. Tras un flojo rendimiento a lo largo del partido, el capitán del Xeneize pidió el cambio y le dio su lugar a Milton Delgado para el último tramo del compromiso.

Luego del partido, en la retirada del equipo de la cancha, al campeón del mundo se lo vio salir rengueando con hielo en uno de sus tobillos. Ante las cámaras de ESPN, explicó lo sucedido y aprovechó para hacer autocrítica por el presente de Boca.

“Duele hacer este tipo de partido y los dos de visitante que hicimos. Tenemos que mejorar y hacer autocrítica. Es parte de la confianza, del rendimiento del equipo, se mejora en el día a día y en lo personal. No queda otra que seguir trabajando”, comenzó Paredes.

Paredes se retiró con hielo en el tobillo. (Foto: Getty)

Y se refirió a su lesión: “Vengo arrastrando una molestia pero es parte del deporte. Voy a estar cuando me toca estar, a veces se puede hacer mejor o peor, pero haciendo lo mejor. El grupo está bien, no queda otra que seguir mejorando y pensar en lo que se hizo mal”.

Boca, ante otro desafío en el Torneo Apertura

En solo 5 días, el Xeneize volverá a presentarse por el Torneo Apertura, también en La Bombonera. Será nada menos que ante Racing, el próximo viernes 20 de febrero, en el marco de la Fecha 6.

