Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

Leandro Paredes alertó a los hinchas por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca: “Duele”

El capitán del Xeneize pidió el cambio en el tramo final del partido y, tras el pitazo final, explicó qué le sucedió.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes, capitán de Boca.
© GettyLeandro Paredes, capitán de Boca.

Por la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors y Platense se repartieron los puntos al igualar sin goles en La Bombonera. Claudio Úbeda y su plantel completo se marcharon del campo entre una enorme silbatina por parte de los hinchas locales.

Como si fuera poco para el club de la Ribera, Leandro Paredes no logró completar el trámite. Tras un flojo rendimiento a lo largo del partido, el capitán del Xeneize pidió el cambio y le dio su lugar a Milton Delgado para el último tramo del compromiso.

Luego del partido, en la retirada del equipo de la cancha, al campeón del mundo se lo vio salir rengueando con hielo en uno de sus tobillos. Ante las cámaras de ESPN, explicó lo sucedido y aprovechó para hacer autocrítica por el presente de Boca.

“Duele hacer este tipo de partido y los dos de visitante que hicimos. Tenemos que mejorar y hacer autocrítica. Es parte de la confianza, del rendimiento del equipo, se mejora en el día a día y en lo personal. No queda otra que seguir trabajando”, comenzó Paredes.

Paredes se retiró con hielo en el tobillo. (Foto: Getty)

Paredes se retiró con hielo en el tobillo. (Foto: Getty)

Y se refirió a su lesión: “Vengo arrastrando una molestia pero es parte del deporte. Voy a estar cuando me toca estar, a veces se puede hacer mejor o peor, pero haciendo lo mejor. El grupo está bien, no queda otra que seguir mejorando y pensar en lo que se hizo mal”.

Publicidad

Boca, ante otro desafío en el Torneo Apertura

En solo 5 días, el Xeneize volverá a presentarse por el Torneo Apertura, también en La Bombonera. Será nada menos que ante Racing, el próximo viernes 20 de febrero, en el marco de la Fecha 6.

Los puntajes de Boca en el empate ante Platense: Ascacíbar fue el peor y hubo 3 aprobados

ver también

Los puntajes de Boca en el empate ante Platense: Ascacíbar fue el peor y hubo 3 aprobados

Datos clave

  • Boca Juniors igualó 0-0 ante Platense en La Bombonera por la fecha 5.
  • Leandro Paredes se retiró lesionado y con hielo en el tobillo tras pedir el cambio.
  • El equipo de Claudio Úbeda enfrentará a Racing el próximo viernes 20 de febrero.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Se acabó la paciencia: los hinchas de Boca silbaron a Úbeda y al equipo tras el empate ante Platense
Boca Juniors

Se acabó la paciencia: los hinchas de Boca silbaron a Úbeda y al equipo tras el empate ante Platense

Rosario Central vs. Barracas por el Torneo Apertura: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Rosario Central vs. Barracas por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Los hinchas de Boca, furiosos con un titular tras el empate ante Platense: “Es un insulto al hincha”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca, furiosos con un titular tras el empate ante Platense: “Es un insulto al hincha”

Los puntajes de Boca en el empate ante Platense
Boca Juniors

Los puntajes de Boca en el empate ante Platense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo