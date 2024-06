Uno de los momentos más apasionantes del fútbol es la definición de penales, porque en ellos no sólo intervienen un pateador y un arquero, sino también factores externos. Es así que el aspecto mental juega su papel más crucial dentro del campo de juego.

En este contexto, Bolavip se comunicó con Javier Sodero, ex River y entrenador de arqueros, y los psicólogos deportivos Gustavo Maure y Gonzalo Troncoso para conocer cómo es la preparación tanto de los ejecutantes como de los arqueros en la previa de una definición desde el punto de penal.

“Los penales son momentos de intensa presión psicológica para el jugador, ya que el que patea debe convertir el gol, y el que ataja tiene menos presión. Las estadísticas indican que el que patea primero tiene un poco más de ventaja para ganar, porque el que patea después sufre más presión psicológica”, definió Maure sobre los penales.

Entrenar penales los días previo

Algunos entrenadores suelen dedicarle unos minutos a entrenar penales en las prácticas previas al día de partido de eliminación directa, mientras que otros prefieren no hacerlo, ya que alegan que la ejecución más que por la preparación va por lo emocional.

“Lo que se estila por lo general es justamente entrenar penales en los días previos a un partido de mata mata porque puede existir la posibilidad si el partido de ida fue parejo, de tener la chance de definir por penales. Es una cosa más que se entrena, no como única premisa, sino como una cosa más, un detalle más en la preparación de un partido“, explicó Sodero, quien forma parte del cuerpo técnico de Pablo Lavallén.

“El trabajo sigue siendo el mismo, lógicamente se puede hacer un poquito más de hincapié en la práctica de los penales, sobre todo en la lectura de lo postural del pateador, eso sí uno lo puede ver de un pateador a otro. Por ahí un compañero tuyo, si bien nunca te va a patear, podes ver si las posturas son similares. Yo creo que la manera de revertirlo es seguir entrenando, no hay otra posibilidad, tomarlo como un detalles más dentro de la preparación del arquero, esta posibilidad de los penales y de esa manera lo podés revertir”, agregó con respecto a la forma de trabajar en una mala racha en el caso del arquero.

Afrontar una tanda de penales

Los jugadores de River en la tanda de penales perdida contra Inter de Porto Alegre. (Foto: Getty).

En la actualidad River y Boca viven momentos distintos a la hora de afrontar tandas de penales. El Millonario solamente ganó 2 de las últimas 11, mientras que el Xeneize solo perdió 1 de las últimas 6.

“Las rachas pueden colaborar con la confianza y funcionamiento de un equipo, una mala racha puede acentuar el déficit, una buena racha puede acentuar la virtud, al mismo tiempo una buena racha puede disminuir el esfuerzo o subestimar una situación, etc. Las rachas entrarían en el terreno de los sesgos cognitivos, que me haya ido bien 10 partidos no tiene nada que ver con que me vaya bien en el número 11, el foco no debería ser ‘la racha’ sino lo que me llevó a lograr un rendimiento constante. Por otro lado, los penales son algo totalmente distinto, hay otras variables en juego, la capacidad técnicas de cada jugador, su habilidad mental para mantener la calma y rendir bajo presión, la estrategia del arquero, etc”, explicó Troncoso sobre el presente que atraviesa cada equipo y cómo la puede cambiar el elenco de Núñez.

“No creo que Armani esté pensando que tiene una mala racha cuando tiene que atajar un penal. Desde la dimensión mental, un arquero debería estar concentrado y con su atención en el momento presente, tener la calma necesaria para enfrentar la situación de presión, pero la activación para estar despierto, tomar una decisión y reaccionar lo mejor posible. Cualquier jugador frente a la situación que está por enfrentar debería confiar en que puede hacerlo bien, confiar en el proceso, en el esfuerzo y en la preparación. Luego hay incontrolables con los cuáles un jugador no puede hacer absolutamente nada”, sumó con respecto al caso de Franco Armani, quien estuvo en el foco de las críticas de los hinchas de su equipo por sus resultados en tandas de penales.

Por su parte, Maure agregó: “Los jugadores argentinos tienen poca preparación emocional para repeler el exceso de presión psicológica, las técnicas que iniciaban los samurái japoneses para enfrentar sus duelos son adecuadas para filtrar la presión, tanto la externa como la interna. La presión interna es emocional como la ansiedad, el miedo a fallar y otros. La presión externa genera torpeza de movimientos”.

Los machetes en las tandas de penales

El machete de Matías Mansilla en la final que Estudiantes le ganó por penales a Vélez.

Unas de las herramientas más utilizadas por los arqueros a la hora de atajar en una tanda de penales es la del machete, un papel con estadísticas de los lugares en los que suelen ejecutar los delanteros sus remates para definir dónde tirarse, tal como lo hizo Matías Mansilla en la final de la Copa de la Liga.

“Como primera premisa es que no se mueve hasta último momento, que espere para nuevo jugarse o quedarse parado, acorde al pateador que tenga enfrente. Después, hablar de la confianza, darle confianza, lógicamente lo alentamos a que va atajar penales, y muchas veces si no lleva machete, que me mire en cada penal porque yo sí los tengo a los machetes y puedo darle alguna orientación para dónde se puede tirar”, añadió Sodero en cuanto a la charla previa con un arquero previo a la tanda de penales.

En este sentido, el ex arquero sumó: “Siempre sirve tener todo lo que son datos, sirven para el arquero. Después el arquero tiene otra lectura, que es la postura del jugador, cómo llega pisado a la pelota, si amaga o se frena antes. Tiene todo eso en consideración y a partir de ahí elige. Un dato más es saber el porcentaje que tiene un pateador a una esquina, la otra o al medio. Después define siempre el arquero, por supuesto“.

Por su parte, Troncoso comentó sobre cómo puede afectar en los delanteros: “En primer lugar puede prestarle atención o no, en segundo lugar debe decidir qué hacer con esa información, en tercer lugar debe ejecutar lo decidido. Los jugadores deben construir su autoconfianza para llevar su atención siempre a lo que está bajo su control y su responsabilidad. Hay jugadores que deciden dónde patear un penal antes de comenzar el partido, otros lo deciden en el momento según lo que vean enfrente, este será el estilo de cada uno”.

Y sumó Maure: “Los machetes sirvieron al comienzo porque los jugadores, en momentos de tensión, hacen aquello en lo que se sienten más seguros, pero cuando se popularizó el método los jugadores comenzaron a variar”.

Dibu Martínez, un exponente de la definiciones por penales

Dibu Martínez celebrando el penal atajado a Coman en la final de Qatar 2022. (Foto: IMAGO / PA Images).

Contra Colombia en la Copa América 2021, Países Bajos y Francia en Qatar 2022 y Lille en la Conference League 2023/24 son las tandas de penales más resonantes en la carrera del Dibu, que en todas mostró su personalidad, hablándole a los rivales que entren en su juego y distraerlos, para luego ganarles en el mano a mano.

“En lo personal no aconsejo este tipo de cosas, sí aconsejo o les digo como primera premisa que esperen hasta lo último al pateador. Hoy por hoy la mayoría de los pateadores te miran, entonces no hay que darle indicios de que uno va a moverse para uno de los lados. No lo aconsejo, eso es una virtud en este caso que la utiliza bien el Dibu Martínez”, opinó Sodero sobre esta técnica.

“Claro que sirve, porque funciona como un distractor. La atención es volátil por naturaleza. Si estás por patear un penal pero estoy hablándote al oído o tocándote el hombro es más probable que pierdas la atención o que se vaya con un estímulo inadecuado. Pero también está la habilidad del jugador que patea para mantener su atención en la pelota, en el arco, o en los estímulos que elige e incluso para patear y mantener su efectividad a pesar de los estímulos externos”, sumó Troncoso.

Y agregó Maure, explicando la influencia del accionar de Martínez: “El Dibu usa una técnica de intimidación que puede activar el Sic en el jugador que patea. El SIC es el Síndrome de Imposibilidad de Cerrar o Convertir, un síndrome caracterizado por la inseguridad y pérdida de confianza. Cada vez habrá más restricciones reglamentarias a los arqueros para utilizar técnicas similares”.

Las arengas en el fútbol

La arenga de Lionel Messi en la previa de la final de la Copa América 2021.

Otro punto importante tanto a la hora de salir a jugar un partido o previo a una tanda de penales son las arengas de los capitanes y entrenadores de cada equipo. En los últimos tiempos, se viralizaron varias, como la de Lionel Messi previo a la Copa América de Brasil 2021, y la de Martín Demichelis ante Temperley, por la Copa América 2024.

“Los ‘mensajes motivacionales’, especialmente los que provienen de seres queridos o que evocan fuertes sentimientos personales, pueden ser una herramienta de motivación. Los deportistas suelen buscar inspiración en familia y amigos, y estos mensajes pueden ayudarlos a conectar con sus motivaciones más profundas. Sin embargo, la motivación es muy individual y lo que funciona para un jugador puede no funcionar para otro. Por ejemplo, según de quien provenga el mensaje, que diga el mensaje, el momento en el que se encuentre el deportista, etc., podría ser tomado como una presión y en lugar de generar una motivación extra podría producir ansiedad. Por esto, siempre es importante trabajar con el contexto del deportista”, inició Troncoso en su explicación.

“Continuando en la misma línea, puede servir o puede no tener ningún efecto. Es una práctica común el de la cartelería. Por un lado podemos pensar en partidos puntuales e intervenciones específicas donde esto ayude a darle la importancia adecuada a la competencia por venir e incluso a recordar consignas trabajadas. Por otro lado, podemos pensar en esas consignas ya arraigadas en la cultura o que se intenta construir, esto puede tener un efecto positivo en tanto sea coherente con lo que luego sucede, en caso contrario solo será un cartel con una consigna vacía de contenido“, siguió.

Y agregó con respecto a la arenga de Messi: “No sé si ‘condicionar’ sea la mejor palabra, quizás influir sea más adecuada que en definitiva es lo que define a un líder, tener influencia. Una arenga es distinto a motivar, esta es una confusión habitual que me parece importante poner entre paréntesis. La arenga busca activar emociones, de ser posible aquellas que nos brinden energía para la competencia que tenemos por delante. Esta energía será usada para mejorar la intensidad, la actitud, no dar ninguna pelota por perdida, mantener el foco atencional en lo que el deportista debe hacer, etc. La familia suele ser un gran motivo detrás de lo que hacemos y recordar a aquellas personas que nos acompañaron en el proceso como puede ser el de la Copa América da todavía más sentido a lo que está sucediendo. No querer fallarles, o querer retribuirles por confiar en nosotros, sentir que jugamos por algo más grande que nosotros mismos puede ser una fuente de energía muy grande influyendo de forma positiva en el rendimiento. Por otro lado, esto en general tiene como base una motivación intrínseca, individual del deportista. Es difícil sostener un comportamiento en el largo plazo solo por querer retribuir o no querer fallar a alguien. Aunque siento que es difícil, se me ocurren algunas situaciones donde podría influir negativamente pero dependerá de la situación individual que esté atravesando el deportista”.

Mientras que Maure sumó: “Las arengas son extremadamente útiles para fortalecer al jugador y darle confianza. En alguna época la selección brasileña utilizaba marchas militares para animar a los jugadores y fomentar el espíritu de equipo. Una arenga de Messi ayuda siempre diga lo que diga“.

Y opinó al respecto de la arenga del DT de River, en la que le pidió a sus jugadores que tengan lenguaje corporal de convencimiento: “La arenga de Demichelis utiliza conceptos que se usan en Europa y se habría utilizado en los entrenamientos, fomenta una actitud de convicción y confianza”.

La influencia de una arenga previo a la definición por penales

Lionel Scaloni arengando a sus jugadores previo a los penales contra Francia. (Foto: IMAGO / Agencia-MexSport).

“Como psicólogo, trabajo en la impermeabilización de las emociones. Es como un baño de teflón que repele tensiones disruptivas. Algunos jugadores que la tienen aumentan su eficacia bajo presión, los que no, los que carecen de ella, aciertan los penales en los entrenamientos pero disminuyen el rendimiento en los partidos exigentes”, comentó Maure al respecto de la influencia de una arenga previo a una tanda de penales.

Mientras que Troncoso comentó: “La arenga tiene que tener un objetivo claro, y no tiene que ver con quien da la arenga sino con quien la escucha. Si la arenga cumple la función de satisfacer mi propia necesidad de hablar y ser protagonista entonces no será efectiva, si tiene la función de ayudar a quien escucha a lograr su nivel óptimo de activación entonces influirá positivamente”.

Y explicó sobre qué puede pasar si no hay arenga previa: “Decir que si hay arenga el desempeño va a ser mejor, y si no la hay va a ser peor sería incorrecto. A veces no es necesario decir una palabra, solo mirarse a los ojos; la arenga tiene el objetivo de activar emociones, de dar un ajuste final a la mentalidad para enfrentar la competencia, si cumple este objetivo la arenga es efectiva. Por otro lado, la arenga a veces puede tener un efecto contrario al que se busca, por ejemplo el conocido “pasarse de rosca”, es decir un exceso de activación. Es difícil, porque cada jugador tiene un nivel óptimo que hay que conocer y también que depende de su función y rol en el equipo”.