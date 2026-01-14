Lucas Blondel no jugará en Independiente y Gustavo Quinteros va por un campeón con Racing: “Lo estoy analizando”

Mientras el plantel disputa los amistosos de pretemporada en Uruguay, en donde venció a Alianza Lima, Peñarol y Everton, la dirigencia de Independiente continúa trabajando en el mercado de pases para reforzar los puestos que pidió el entrenador Gustavo Quinteros en la previa del inicio del Torneo Clausura.

El mismo DT del Rojo de Avellaneda, habló en una entrevista con TyC Sports, en donde se refirió a la actualidad de su equipo. Además, descartó la posibilidad de contar con Lucas Blondel, por quien había hecho averiguaciones ya que está colgado en Boca, y ahora apunta a un ex Racing.

“¿Blondel? Se analizó pero no podemos hacer grandes erogaciones económicas”, afirmó Quinteros al ser consultado por el lateral con pasado en Tigre, y que cuenta con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. De esta manera, el Rey de Copas se bajó de la posibilidad de contratarlo.

Por otro lado, afirmó que está latente la chance de incorporar a Renzo Saravia, el lateral que fue campeón de la Superliga 2018/19 con Racing y que se encuentra libre tras su paso por Atlético Mineiro de Brasil. “Me gusta, lo estoy analizando”, fueron las palabras del entrenador.

Renzo Saravia, el lateral que analiza Quinteros. (Foto: Getty).

Además, descartó a otras dos variantes en esa posición, como lo son Mauricio Isla, quien ya tuvo un paso por el club, y Lucas Arce, quien descendió con Godoy Cruz. “Busco otras características”, dijo respecto al chileno, mientras que sobre el ex San Telmo explicó que “no está en consideración”.

Cabe destacar que la búsqueda de Independiente por fichar un lateral derecho se debe a que solamente tiene a Leonardo Godoy como alternativa en esa posición ya que Federico Vera fue cedido a Huracán, mientras que Felipe Loyola, quien también hace las veces ahí, tiene chances de irse al Pisa de Italia.

Así las cosas, en los próximos días Independiente definirá quién será el cuatro que pelee por un puesto junto a Godoy. Por el momento la opción más viable es la mencionada de Saravia, ya que solamente deberán negociar con el futbolista para quedarse con su pase.

Quinteros se refirió a la situación de Ruiz

Otro de los temas que tocó el entrenador de Independiente fue la situación de Javier Ruiz, quien fue repescado desde Barracas Central ya que lo iba a tener en consideración, pero el futbolista no viajó a la pretemporada debido a que se plantó para ser transferido en este mercado.

“Lo pedí y quiero contar con él. Lo influenciaron. Si recapacita lo tendremos en cuenta”, explicó al respecto, abriendo así la puerta a que el jugador cambie de opinión y vuelva a entrenar con el primer equipo de cara al inicio del Torneo Apertura, en el que debutará frente a Estudiantes en condición de local.

