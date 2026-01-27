Insólito: Kevin López plantó a Colón por el llamado del entrenador de otro club y el DT fue despedido a las horas

En las últimas horas ocurrió una insólita situación en el fútbol argentino que tuvo como protagonista a Kevin López, futbolista de Independiente, a Colón de Santa Fe, equipo de la Primera Nacional, e Instituto de Córdoba, club que participa de la Liga Profesional.

Es que, sin lugar en el Rojo ya que no es tenido en cuenta por Gustavo Quinteros, López llegó a un acuerdo con el Sabalero para sumarse al plantel comandado por Ezequiel Medrán y pelear por el regreso a la Primera División tras tres temporadas en el ascenso.

Según lo informado por el periodista Adriel Driussi, el futbolista se presentó el pasado lunes a los entrenamientos de Colón, practicó junto a sus compañeros y previo a firmar su contrato por un año, recibió un llamado de Instituto, ya que lo querían por pedido del entrenador Daniel Oldrá.

Ante esta situación, López se reunió con los dirigentes del Sabalero y les pidió renegociar su contrato, pero esto fue negado por Diego Colotto, el mánager que encabezó la situación. Ante la negativa del club, el futbolista tomó sus pertenencias y abortó la posibilidad de firmar su vínculo.

Con la oferta de Instituto sobre la mesa, López tomó la decisión de marcharse a Córdoba para ser dirigido por Oldrá, ya que lo pidió expresamente. El problema que ocurrió fue que el entrenador fue despedido luego de la derrota de su equipo ante Platense por el Torneo Apertura.

De esta manera, la llegada del futbolista a la Gloria ahora está en duda. Esto se debe a que el club deberá contratar a un nuevo entrenador en los próximos días, y este definirá si tiene en cuenta al ex Atlético Tucumán, o si bien decide desistir de la posibilidad de contratarlo.

Así las cosas, en los próximos días se definirá el futuro de López. En caso de no llegar a Instituto, quedará colgado en Independiente a la espera de nuevas ofertas para seguir su carrera y no permanecer el primer semestre entrenando separado, sin competencia oficial.

Los refuerzos de Colón en este mercado de pases

Matías Budiño (Estudiantes de Caseros)

Sebastián Olmedo (Tembetary de Paraguay)

Pier Barrios (Melgar)

Leandro Allende (Quilmes)

Emanuel Beltrán (Boston River)

Mauro Peinipil (Independiente Rivadavia)

Federico Lértora (Tijuana)

Matías Muñoz (Gimnasia de Mendoza)

Ignacio Antonio (Gimnasia de Mendoza)

Matías Godoy (Estudiantes)

Julián Marcioni (Patronato)

Darío Sarmiento (Tigre)

Nahuel Curcio (San Telmo)

Alan Bonansea (Patronato)

