El motivo por el que Racing considera que “fue una muy buena venta” la de Maxi Salas a River

Pasó muchísimo tiempo, pero aún hay momentos en el que la salida de Maxi Salas a River vuelve a generar un sangrado en la herida. De hecho, los hinchas aún sostienen en que podrían haber superado a Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores si el delantero se quedaba en Racing.

Hace varios meses, Gustavo Costas cortó por lo sano y dejó en claro que “el que se fue, se fue”. Y para hacerle entender al hincha, fue tajante: “Tenemos que preocuparnos por Racing”. Pero quien aún sigue refiriéndose al tema es el director deportivo Sebastián Saja.

Desde Paraguay, donde el plantel comandado por Costas lleva a cabo la pretemporada, el ex entrenador de arqueros de Inter Miami analizó la salida del atacante correntino y destacó que “para Racing fue una gran venta”. De hecho, aseguró: “Nos permitió mejorar el plantel. Hemos traído jugadores que le han dado muchas alternativas al cuerpo técnico”.

Luego de lo que fue la partida del ex Palestino, que se marchó la cláusula de rescisión, a los de Avellaneda les costó poder desprenderse de sus futbolistas. En gran parte por el buen rendimiento que mantuvieron en 2025 y porque retuvieron a la mayoría. A raíz de ello, el Chino Saja hizo mención a que deben juntar algunos billetes.

“El caso de Baltasar Rodríguez puede ser una posible salida. Hizo una gran temporada con Inter Miami y salió campeón”, exclamó para referirse a la oferta que llegaría próximamente desde Estados Unidos. Y agregó: “Racing necesita vender para sostener el nivel de gastos operativos de un club, y en los últimos años hemos vendido poco”, dijo.

Maximiliano Salas celebra un gol en River. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Las condiciones de la salida de Maxi Salas a River

ver también Valentín Carboni confirmó que no pensó en el Mundial cuando decidió llegar a Racing: “No es lo principal”

ver también Costas quiere sumar un lateral derecho tras los arribos de Carboni y Miljevic

River desemobolsó 8 millones de euros para quedarse con el pase del futbolista campeón con la Academia. Cabe recordar que tuvo la posibilidad de quedarse bajo las órdenes de Gustavo Costas con un contrato mejorado, pero prefirió darse una oportunidad en un nuevo desafío.

El atacante de 27 años se puso su tercera camiseta en el fútbol argentino detrás de Racing y All Boys, club dónde comenzó su carrera. En el medio pasó por O’Higgins y Palestino, ambos en Chile, y Necaxa, en la Liga MX.

Maximiliano Salas anotó 13 goles al cabo de 76 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Racing. Cabe recordar que, en la Academia, el atacante conquistó la CONMEBOL Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES