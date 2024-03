Día de importantes novedades en el juicio que trata la denuncia por abuso sexual que recibieron los futbolistas Abiel Osorio, José Florentín y Brian Cufré durante la estadía del plantel de Vélez en Tucumán para el partido ante el Decano por la Liga Profesional.

Antes de que la denunciante prestara su declaración, en la cual relató la cruda experiencia que vivió en el Hotel Hilton tras la invitación del arquero Sebastián Sosa, los tres futbolistas que quedaron arrestados pidieron una audiencia privada y solicitaron su liberación.

Sin embargo, la jueza Julieta Casas desestimo cada uno de los argumentos que presentaron los jugadores para intentar continuar el proceso en libertad y la impugnación quedó rechazada. Esto quiere decir que Osorio, Florentin y Cufré seguirán con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.

El desgarrador testimonio de la víctima

Este lunes, TN tuvo acceso a las declaraciones de la víctima en el juicio que se está llevando a cabo en Tucumán. Las mismas fueron presentadas vía Zoom, pero esto lejos estuvo de quitarle peso a sus palabras

“Primero que nada voy a arrancar diciendo que para mí esto va a ser mi prisión, porque mi vida es un infierno y una cárcel desde hace tres semanas, me parece una locura. Yo tengo miedo de que se fuguen. Los medios económicos los tienen y las posibilidades también. No me parecería justo que ellos pasen lo que queda del juicio en una casa, en un country, con pileta, con un arco de fútbol pasándola bien cuando mi vida es un infierno hace tres semanas”.

Luego, sobre la invitación a la concentración de Vélez, la víctima agregó: “Yo acepto voluntariamente ir a un hotel con cuatro personas, poniendo textual que no se desubiquen, yo en ningún momento digo sí ‘fiesta loca para todos’. Nunca fueron mis palabras. Me quisieron desacreditar con la frase en el mensaje que yo estas cosas las hago sola, yo me refiero a que yo siempre, siempre que tengo un trato con un futbolista, sea para que me pasen el equipo, para que me pasen las formaciones, para que me cuenten las internas, para tomar algo, para tener una cita, para salir, para lo que sea, yo me maneje sola, y en privacidad”.

“Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo acepté ir espontáneamente todo lo que sigue después no lo acepto”, aseguró la denunciante durante este lunes por la mañana. El proceso continuará en las mismas condiciones en las que se viene llevando a cabo.