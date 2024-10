San Lorenzo empató 1-1 frente a Godoy Cruz, donde el elenco comandado por Leandro Romagnoli dilapidó una chance inmejorable para ganar el encuentro reanudado tras los incidentes que se dieron el pasado 25 de mayo: Francisco Fydriszewski, sobre la hora, falló un insólito penal.

Finalizado el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la Liga Profesional, fue Romagnoli quien analizó el rendimiento de sus futbolistas, donde también hizo foco en la ocasión que desperdició el delantero con pasado en Barcelona de Guayaquil. Y el entrenador no tuvo pelos en la lengua.

Si bien indicó que “a veces, dentro del campo, lo deciden los jugadores, y decidieron que pateara el Polaco”, el Pipi expresó que “uno no está en la cabeza del jugador, a ver qué va a hacer o no. Si yo sabía que lo iba a picar, me meto en la cancha y le digo ‘no la piques’. Pero uno no sabe lo que pasa por la cabeza del jugador. Son decisiones”.

El elenco del Bajo Flores se encuentra en una situación muy compleja, donde está ubicado a 8 puntos de Tigre, que sería el que perdería la categoría si el campeonato finalizara hoy mismo, por lo que le recriminó a Fydriszewski no entender el contexto que atraviesan: “Podríamos habernos ido con los tres puntos, que los necesitábamos un montón, y nos vamos con un punto que tiene saber a poco. A veces hay que entender la situación en la que estamos y el club en el que estamos, y a veces eso no pasa. Hay que seguir trabajando y remarcando eso, el lugar, el club muy grande y la situación, para que se pueda entender dentro del campo de juego”, confesó en conferencia de prensa. Y remató: “No hay mucho análisis. Estoy caliente por el final”.

Los próximos partidos de San Lorenzo

Fecha 18: San Lorenzo vs. Barracas Central – Domingo 20 de octubre, 19:30

– Domingo 20 de octubre, 19:30 Fecha 19: Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo – Sábado 26 de octubre, 15:00

Fecha 20: Central Córdoba vs. San Lorenzo – viernes 1 de noviembre, 19:00

– viernes 1 de noviembre, 19:00 Fecha 21: San Lorenzo vs. Estudiantes (LP) – martes 5 de noviembre, 18:45

– martes 5 de noviembre, 18:45 Fecha 22: Rosario Central vs. San Lorenzo – sábado 9 de noviembre, 19:00

Tabla de posiciones en la Liga Profesional 2024