Racing está pensando en lo que será el próximo mercado de pases, donde Víctor Blanco buscará sumar refuerzos de categoría para que el plantel pueda ir detrás de los grandes objetivos que se están planificando. Pero también tratarán de conseguir a un entrenador que reemplace a Fernando Gago.

La prioridad absoluta de Blanco será poder definir al próximo director técnico de la Academia, ya que Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla finalizarán el año al mando del interinato para luego retornar a la Reserva. Y en el mientras tanto, llegó un guiño muy claro desde el exterior para ponerse la celeste y blanca.

“A partir de diciembre soy jugador libre, pero todavía no sé qué va a pasar. No me ha llegado nada de ningún club. Anteriormente, Racing consultó por mi situación y siempre dije que tenía contrato hasta fines del 2023”, fueron las palabras que emitió Gustavo Bou, el delantero concordiense que finalizará su vínculo con New England Revolution. Sí, la Pantera le envió un mensaje al presidente para volver a uno de los clubes en donde más disfrutó durante su estadía.

Si bien confirmó en El Programa de Racing, que se emite por Racing Online, que desde la dirigencia todavía no le hicieron ninguna propuesta para retornar al país, Bou enfatizó que “siempre van a estar mis ganas de volver a Racing. Es un lugar que quiero mucho y tengo muchísimo respeto” . Incluso, también se refirió a la posibilidad de que no se llegue a buen puerto en una hipotética negociación: “Si no se da, seguiré apoyando e hinchando por el club, porque terminé haciéndome hincha”.

También aclaró que hasta fin de año seguirá en Estados Unidos, ya que deberá resolver diferentes cuestiones personales, como lo que respecta a la escolaridad de sus hijas, y demás situaciones que conllevan a la vida de un futbolista que, en el caso de regresar al país que lo vio nacer, tendrá que realizar una enorme logística. Mientras tanto, en Racing se ilusionan con volver a gritar sus goles.

¿Cómo le fue a Gustavo Bou en Racing?

Durante sus dos pasos por Racing, fueron 110 los partidos que jugó Gustavo Bou, donde convirtió 46 goles y aportó 19 asistencias.

Los títulos de Gustavo Bou a lo largo de su carrera

River Plate

Torneo Clausura 2008

Primera B Nacional 2011/12

Olimpo de Bahía Blanca

Ascenso a Primera División 2012/13

Racing Club

Primera División 2014

Primera División 2018/19

New England Revolution

MLS Supporters’ Shield 2021