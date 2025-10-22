Es tendencia:
Boca Juniors

Dos ex Boca llamaron a Fabra para que vaya a jugar con ellos: “Me molestan”

El lateral por izquierda dejará el Xeneize a fin de año luego de no ser tenido en cuenta y su destino estaría en el fútbol colombiano.

Por Lautaro Toschi

Frank Fabra
© GettyFrank Fabra

Frank Fabra no va a jugar más en Boca. Una vez que termine la competencia del Xeneize de este año, el lateral por izquierda colombiano dejará el club luego de diez años ininterrumpidos. Cabe recordar que tuvo una primera etapa en la que fue titular indiscutido y figura del equipo, pero el tramo final estuvo envuelto en polémicas vinculadas a indisciplina dentro de la cancha y también con una relación tirante con los hinchas.

En este contexto, el propio Frank Fabra dialogó con el medio colombiano Win Sports y contó que dos ex compañeros de Boca le piden que vaya a jugar a Atlético Nacional de Medellín con ellos, se trata de Edwin Cardona y Jorman Campuzano: “Ahora los estuve visitando hace poco en el hotel de concentración, tuve unos días libres y fui. Campuzano siempre me molesta diciéndome: ‘Venite, venite, te estamos esperando el próximo año’, sé que hubo un acercamiento con un empresario, pero no pasó más”.

Edwin Cardona en Boca en 2021. (Foto: Getty).

Edwin Cardona en Boca en 2021. (Foto: Getty).

Fabra habló de su futuro

En la misma entrevista, el lateral por izquierda afirmó: “Hay muchos equipos que son interesantes, primero el Cali, jugué en el Medellín, Nacional es un equipo grande, no te puedo decir solo uno. Hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo ¿por qué no darle una alegría en el cielo?, no tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría”.

¿Cómo fue el paso de Fran Fabra por Boca?

Luego de destacarse en el fútbol colombiano en sus pasos por Envigado, Deportivo Cali y Deportivo Independiente de Medellín, Frank Fabra llegó a Boca a comienzos de 2016. Desde entonces acumuló 241 partidos en los que marcó 14 goles, brindó 32 asistencias y conquistó nueve títulos.

