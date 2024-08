En los últimos días, el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini albergó dos partidos de Copa Argentina y en ambos hubo problemas con las tribunas. Tanto en Vélez vs. San Lorenzo como en Huracán vs. Argentinos, hinchas viralizaron imágenes de las tribunas desplazadas, aunque Independiente comunicó que no había riesgos mayores.

Tras el último mensaje del Rojo, que aseguró que no corría peligro la localía del equipo ante Rosario Central este sábado, la Justicia intervino y ordenó una inspección urgente. El escrito anticipa una revisión que se llevará a cabo por la mañana del viernes.

Las autoridades chequearán en qué condiciones se encuentra el LDA-REB, principalmente las dos tribunas bajas, que fueron las que fueron noticia en los últimos días. Será clave ver cómo se encuentran la Pavoni Baja y la Santoro Baja tras las imágenes viralizadas.

Foto: Doble Amarilla.

¿Pueden clausurar la cancha de Independiente?

Si los resultados de la inspección son positivos, los de Julio Vaccari podrán recibir con tranquilidad al Canalla por la Liga Profesional. Caso contrario, la Justicia podría optar por la clausura parcial o total del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El comunicado de Independiente tras el desplazamiento de una de sus tribunas

“A 24 horas de lo acontecido en nuestro estadio, ya se produjo el reacomodamiento de las gradas mediante la utilización de un malacate tirford que se ancló a la viga y crickets neumáticos también anclados para aminorar el rozamiento. Luego, se posicionó a las mismas, se limpiaron las guías y se reubicaron las gradas en su lugar”, contó el Rojo tras el Vélez vs. San Lorenzo de la semana pasada.

Y completó: “A su vez, observamos que las planchuelas de anclaje estaban desoldadas, por lo tanto procedimos a soldar un nuevo soporte reforzado en cada una de las gradas y evidenciamos que fue un proceso de oxidación lo que generó la falla. Es por ello, que se realizó preventivamente el sellado de las juntas correspondientes para evitar filtraciones de agua en la zona”.