Valentín Carboni confirmó que no pensó en el Mundial cuando decidió llegar a Racing: “No es lo principal”

Aunque Valentín Carboni contaba con ofertas para continuar su carrera en Europa buscando tener mayor continuidad de la que tuvo en la última temporada y media, decidió aceptar la propuesta de Diego Milito para ganar ese protagonismo en Racing a las órdenes de Gustavo Costas.

El arribo del jugador cuya ficha pertenece a Inter de Milán es hasta ahora la bomba del mercado de pases en el fútbol argentino y según él mismo se encargó de confirmar se dio por pura convicción, sintiendo que era la mejor oportunidad para su carrera y priorizando esa necesidad personal de reencontrarse con su propia identidad futbolística incluso por encima de grandes desafíos que aparecen en el horizonte, como la posibilidad de disputar el próximo Mundial con la Selección Argentina.

“Apenas supe del interés, me llamó el presidente (Diego Milito) y empezó a resonar en mi cabeza. Estaba convencido que podía ser una gran oportunidad para mí, un gran paso en mi carrera para jugar y ser yo. Lo sentí y le di para adelante”, comenzó diciendo en diálogo con SportsCenter.

Y agregó: “El Mundial es una meta, un objetivo que todo jugador argentino tiene, pero no es lo principal. Primero hay que jugar, tener continuidad y hacerlo bien. Ni vine acá para eso, vine por otras cosas. No lo hablé con Scaloni, pero ellos siempre dicen que lo importante es jugar, tener continuidad. Creo que es una gran oportunidad para mí”.

El encuentro entre Gustavo Costas y Valentín Carboni. (Foto de Racing en X).

La bendición de Lautaro

Con el integrante de la Selección Argentina que Valentín Carboni sí compartió sus inquietudes después que lo contactara Racing para ofrecerle un lugar en el equipo que conduce Gustavo Costas fue con Lautaro Martínez, su compañero en Inter de Milán surgido de La Academia.

Publicidad

Publicidad

ver también El pedido internacional que Gustavo Costas le hizo a Racing tras sumar a Valentín Carboni y Matko Miljevic

“Cuando estaba todo más avanzado le mandé mensaje, le pregunté y me dijo que si estaba convencido le diera para adelante. Me deseó lo mejor. Me habló sobre la hinchada que es una locura, me dijo que venía a un club grande y toda la responsabilidad que eso conlleva”, contó el mediapunta de 20 años, que también puede desempeñarse como extremo o mediocampista.

¿Qué le dijo Costas?

De pretemporada en Ciudad del Este y ya adaptado al calor que reconoció lo hizo sufrir durante la primera práctica, Carboni reveló cuál fue su primer diálogo con Gustavo Costas sobre lo que pretender que pueda aportar al equipo. “Hablé con Gustavo. Él tiene una manera muy especial de vivir el fútbol, cómo lo transmite a los jugadores. Estoy muy contento también de estar con él. Me pidió que sea yo, que lo asuma con responsabilidad pero a la vez con esa libertad”, dijo.

Un ídolo que está próximo a enfrentar

Aunque dejó claro que Lionel Messi es su máximo ídolo desde chico, mostrándose agradecido por los elogios que el capitán de la Selección Argentina supo tener hacia él en el pasado, Valentín Carboni dijo que otro de los futbolistas a los que más admira es Ángel Di María, con quien tendrá la oportunidad de enfrentarse el miércoles 28 de enero, por la segunda fecha del Torneo Apertura. “Él me ayudó mucho (en la Selección) y le estoy muy agradecido. Adentro de la cancha es una locura lo que juega. Es un fenómeno”, dijo sobre el ídolo de Rosario Central.

Publicidad

Publicidad

Data clave