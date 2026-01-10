El pedido internacional que Gustavo Costas le hizo a Racing tras sumar a Valentín Carboni y Matko Miljevic

Valentín Carboni fue la primera incorporación que cerró Racing para encarar este año, y después de muchísimas idas y vueltas, los directivos le cumplieron el deseo a Gustavo Costas, quien pretendía sumar a Matko Miljevic, el mediocampista de Huracán.

Ahora, solamente resta que Miljevic se realice la revisión médica, estampe la firma y se incorpore a la pretemporada del plantel, la cual se desarrolla en el CIDE de Ciudad del Este, en Paraguay. Pero mientras tanto, puede surgir una nueva salida, ya que Inter Miami hizo una oferta por 4.5 millones de dólares por Baltasar Rodríguez.

En las últimas horas, BOLAVIP confirmó que las Garzas venían a la carga por el volante nacido en Monte Hermoso, quien estuvo a préstamo hasta el 31 de diciembre pasado. Y si bien su posible salida generaría una complicación para Costas, en caso de que se concrete, buscarían a Gastón Lódico o Franco Cristaldo, que están en carpeta. Sin embargo, el principal pedido del entrenador pasa por otro sector.

Ante la salida de Facundo Mura, en la Academia precisan un lateral derecho. Si bien sigue Gastón Martirena, son conscientes de que podrían llegar ofertas que lo seduzcan para irse. Pero hasta el momento no ocurrió. En medio de todo esto, fue Tobías Rubio quien regresó a la institución tras un año a préstamo en Defensa y Justicia, pero como no termina de convencer al entrenador, le pidió a Milito que busquen al colombiano Santiago Arias, quien quedó con el pase en su poder tras no renovar con Bahía.

A pesar de que Racing no tendría que desembolsar dinero para adquirir su ficha, sí deberá negociar el salario del lateral con pasado en Atlético de Madrid. Por esa misma razón, el Príncipe le indicó a Costas que deberán concretar una venta para recaudar dinero y así volver a la carga dentro del mercado.

Cabe destacar que Atlético Nacional también lo desea para ir detrás de la Copa Sudamericana, aunque todavía no hizo ninguna oferta para llevárselo. Otro de los que quiere al ex Bayer Leverkusen es Corinthians, por lo que el movimiento que hagan desde Avellaneda deberá ser prolijo y certero para llevárselo.

Santiago Arias marcando a Ángel Di María en la final de la Copa América 2024.

Los equipos donde jugó Santiago Arias

La Equidad (2009-2011)

Sporting de Lisboa (2011-2013)

PSV Eindhoven (2013-2018)

Atlético de Madrid (2018-2022)

Bayer Leverkusen (2020-2021)

Granada CF (2021-2022)

Cincinnati (2023)

Bahia (2024-2025)

