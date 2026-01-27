Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Vélez vs. Talleres EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Vélez y Talleres se enfrentan en el José Amalfitani por la fecha 2 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Vélez y Talleres se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Apertura.
Vélez y Talleres se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Apertura.

Este martes 27 de enero, se enfrentan Vélez Sarsfield y Talleres por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio José Amalfitani. El encuentro comienza a las 17:45 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Yael Falcón Pérez y en el VAR está Salomé Di Iorio.

Publicidad

La posible formación de Talleres vs. Vélez

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Matías Gómez; Rick Lima Morais, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

La posible formación de Vélez vs. Talleres

Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada o Maher Carrizo, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini o Matías Arias y Braian Romero y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca le ganó 1-0 a Deportivo Riestra con la fórmula del éxito: centro de Paredes, gol de Di Lollo
Fútbol Argentino

Boca le ganó 1-0 a Deportivo Riestra con la fórmula del éxito: centro de Paredes, gol de Di Lollo

Se supo: por qué no sancionaron el penal por la mano de Campi ante River
River Plate

Se supo: por qué no sancionaron el penal por la mano de Campi ante River

El gol de Gonzalo Montiel en Barracas Central vs. River
Fútbol Argentino

El gol de Gonzalo Montiel en Barracas Central vs. River

Boca hoy: llegan Ascacibar y Angel Romero, Brian Aguirre a Estudiantes, convocados y más
Boca Juniors

Boca hoy: llegan Ascacibar y Angel Romero, Brian Aguirre a Estudiantes, convocados y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo