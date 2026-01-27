Este martes 27 de enero, se enfrentan Vélez Sarsfield y Talleres por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio José Amalfitani. El encuentro comienza a las 17:45 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Yael Falcón Pérez y en el VAR está Salomé Di Iorio.
Vélez vs. Talleres EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
Vélez y Talleres se enfrentan en el José Amalfitani por la fecha 2 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
La posible formación de Talleres vs. Vélez
Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Matías Gómez; Rick Lima Morais, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
La posible formación de Vélez vs. Talleres
Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada o Maher Carrizo, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini o Matías Arias y Braian Romero y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Palabra autorizada