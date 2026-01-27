Vélez vs. Talleres EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este martes 27 de enero, se enfrentan Vélez Sarsfield y Talleres por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio José Amalfitani. El encuentro comienza a las 17:45 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Yael Falcón Pérez y en el VAR está Salomé Di Iorio.