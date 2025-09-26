Escándalo: FIFA suspendió a un titular de Vélez y a dos argentinos más por falsificación de documentos

72 horas después de quedar eliminado ante Racing en la Copa Libertadores, Vélez recibió un durísimo revés por parte de la FIFA. Imanol Machuca, uno de los titulares de Guillermo Barros Schelotto, fue suspendido por un año tras detectarse que la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) manipuló su documentación para poder utilizarlo en las Eliminatorias para la Copa Asiática.

La casa madre del fútbol mundial informó a través de un comunicado la sanción para el futbolista del Fortín, así como para otros seis jugadores alineados por el combinado malayo. Entre los castigados hay otros dos argentinos: Facundo Garcés, ex-Colón que juega en el Alavés; y Rodrigo Holgado, de América de Cali.

Los otros jugadores suspendidos son Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano. Además, todos deberán pagar una multa 2.000 francos suizos. Según lo informado por FIFA, los involucrados “disponen de 10 dias para solicitar una decisión motivada” y la misma “queda sujeta a una posible apelación“. Según pudo saber BOLAVIP, la familia de Machuca asegura tener todos los papeles en regla.

Machuca viene de ser titular en los dos partidos de cuartos de final de Libertadores que disputó Vélez ante Racing. De hecho, fue protagonista del gol anulado al Fortín en el Cilindro de Avellaneda, en el que el VAR le informó al árbitro Esteban Ostojich que la pelota no había ingresando en su totalidad tras su remate.

La denuncia que recibió la Selección de Malasia

Según lo informado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la Federación de Fútbol de Malasia y los jugadores mencionados fueron penados por infracciones en el artículo 22 del Código Disciplinario, en relación a “falsificación y adulteración”. Esto se debe a que, para poder utilizarlos en un partido oficial ante Vietnam, presentó documentación manipulada.

El encuentro en cuestión corresponde a la tercera ronda de las Eliminatorias para la Copa Asiática 2027, disputado el pasado 10 de junio. Dicho compromiso terminó con un 4 a 0 favorable a los malayos y dos de los goles fueron convertidos por jugadores ahora sancionados: João Figuereido y Rodrigo Holgado.

Además del castigo para los futbolistas, la FAM debe pagar una multa de 350.000 francos suizos a la FIFA. La notificación llegó a primera hora del viernes 26 de septiembre.

Lo que se le viene a Vélez

Al equipo de Guillermo Barros Schelotto solo le queda por delante el Torneo Clausura 2025, en donde marcha tercero en la zona B. Su próximo partido será el lunes 29 de septiembre a las 20 ante Atlético Tucumán en el Estadio José Amalfitani. Cabe recordar que Vélez no podrá contar con Tobías Andrada y Maher Carrizo, que se encuentran en Chile representando a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. En cuanto a Machuca, en Vélez confían en poder contar con el jugador para el compromiso ante el Decano.

