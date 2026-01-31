Con una inversión de 38 millones, Brasil prepara un ranking con descensos para árbitros e iguala al Mundial de la FIFA

Brasil dio un paso fuerte en materia arbitral y anunció una profunda reforma a meses del Mundial 2026. Es que La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó un programa de profesionalización del arbitraje para el período 2026-2027 que busca posicionar al país como referencia en Sudamérica y alinearse con los estándares que la FIFA aplicará en la próxima Copa del Mundo.

El eje más destacado del plan es la adopción del “VAR de tercera generación“, el mismo sistema que se utilizará en la cita mundialista, convirtiendo a Brasil en el primer país de la región en avanzar hacia ese modelo.

El proyecto no se limita a la tecnología, sino que propone un cambio estructural en la forma de regular el arbitraje. Para ello, la CBF destinará cerca de 38 millones de dólares para abandonar el esquema actual y pasar a uno plenamente profesional, integrado al fútbol de elite. Dentro de los avances que esto conlleva, el nuevo sistema contempla salarios mensuales fijos, premios por rendimiento, capacitaciones y evaluaciones técnicas constantes para los colegiados.

Brasil se prepara para implementar el VAR de tercera generación por primera vez en Sudamérica (Getty).

La chance de pelear el ascenso

Sin embargo, lo más disruptivo es la implementación de un esquema de méritos que incluye ascensos y descensos de categoría. Sí, los árbitros serán evaluados fecha a fecha y también podrán “perder” la categoría , sin importar su trayectoria.

¿Cómo funcionará? Se creará un ranking de rendimiento que se actualizará después de cada jornada y reflejará el desempeño real de jueces centrales, asistentes y árbitros VAR. Al finalizar cada temporada, al menos dos integrantes del plantel arbitral profesional perderán su lugar en función de sus calificaciones, mientras que quienes se destaquen en categorías inferiores podrán ascender. De esta manera, la competencia interna estará basada en el nivel mostrado dentro de la cancha y no únicamente en la trayectoria.

Este modelo de promoción y descenso arbitral ya se aplica en ligas como la alemana, inglesa, española y mexicana, pero será una novedad en Sudamérica. En su fase inicial, el programa alcanzará a 72 árbitros profesionales, en un claro mensaje de modernización de cara al Mundial 2026.

