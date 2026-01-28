Álvaro Montoro, futbolista surgido de Vélez que llevó la camiseta número 10 de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20, se volvió objeto de una demanda millonaria contra Botafogo por incumplimiento de pagos por un fichaje que se cerró a mediados del año pasado por poco menos de 10 millones de dólares.

Según avanzó Globo Esporte en Brasil, el club argentino hizo una presentación ante FIFA por el atraso de su par brasileño en el pago de las cuotas convenidas, de hecho solo había recibido un pago de 1.5 millones al momento de hacer la denuncia.

Botafogo no pagó la segunda cuota de 1 millón fijada para diciembre, por lo que sumando multas e intereses la demanda total alcanza un valor de más de 2.6 millones de dólares. De momento, desde el club brasileño que fue campeón de la Copa Libertadores de 2024 han evitado hacer comentarios al respecto.

Fue Gabriel Peornedo, tesorero de Vélez, quien explicó en diálogo con la radio Antena Pueblo cómo se llegó a la decisión de elevar la situación al ente rector del fútbol mundial. “Se deben cumplir ciertos plazos legales. Vence el plazo, se envía la factura, se envía un correo electrónico solicitando el pago y se hace un seguimiento una o dos veces. Hay ciertos procesos. Si no se recibe respuesta del Botafogo, se presenta una queja ante la FIFA”, señaló.

La demanda llega justo cuando en el equipo que conduce Martin Anselmi considera que Álvaro Montoro, de apenas 18 años, deberá asumir un rol protagónico luego de la salida del venezolano Jefferson Savarino rumbo a Fluminense.

Más problemas legales para Botafogo

El club que pertenece al conglomerado empresario Eagle Football Holdings, del estadounidense John Textor, ya ha tenido varios problemas financieros y legales como los que estuvieron a punto de decretar el descenso del Olympique de Lyon en Francia.

En la actualidad, Botafogo se encuentra bajo “prohibición de transferencia” desde el 31 de diciembre de 2025 por no pagar el traspaso de Thiago Almada desde Atlanta United. Pese a ello, han fichado a Ythallo, Wallace Davi y al delantero argentino Lucas Villalba, aunque sin poder inscribir a ninguno de los tres.

