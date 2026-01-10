Dónde ver Independiente vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Este sábado 10 de enero, a partir de las 21:00, Independiente y Alianza Lima se enfrentan por la Serie Río de la Plata, el certamen de carácter amistoso que se lleva a cabo en Uruguay. El encuentro se disputa en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera.
Tanto los argentinos como los peruanos, con el correr de los días, afrontarán otros encuentros amistosos para ponerse a tono de cara a una larga y ardua temporada. En este caso, tendrán rivales como Everton y Montevideo Wanderers, en el caso del Rojo, mientras que el Blanquiazul también se medirá ante Unión y Colo-Colo.
Cabe destacar que a quinta edición de la Serie Río de la Plata cuenta con la participación de equipos de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y, por primera vez, Colombia. Además, las sedes se repartirán entre las ciudades de Montevideo, Maldonado y Paysandú.
Dónde ver Independiente vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026
Todos los partidos correspondientes a la Serie Río de la Plata, donde en este caso se enfrentan Independiente y Alianza Lima, son transmitidos a través de Disney+. En Argentina se verá a través de ESPN Premium, mientras que en el resto de Sudamérica será por medio del Plan Premium del servicio de streaming ya mencionado.
El calendario de la Serie Río de La Plata
- 9 de enero – Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira
- 10 de enero – Deportivo Cali vs. Once Caldas
- 10 de enero – Independiente vs. Alianz Lima
- 11 de enero – River vs. Millonarios
- 12 de enero – Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
- 13 de enero – Huracán vs. Cerro Porteño
- 13 de enero – Millonarios vs. Independiente
- 13 de enero – América de Cali vs. Once Caldas
- 14 de enero – Unión vs. Alianza Lima
- 14 de enero – San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta
- 15 de enero – Progreso vs. Atlético Tucumán
- 15 de enero – Olimpia vs. Colo Colo
- 16 de enero – Montevideo Wanderers vs. Independiente
- 16 de enero – Deportivo Cúcuta vs. Huracán
- 17 de enero – Defensor Sporting vs. Unión
- 17 de enero – Peñarol vs. River
- 17 de enero – San Lorenzo vs. Cerro Porteño
- 18 de enero – Juventud de Las Piedras vs. Olimpia
- 18 de enero – Colo Colo vs. Alianz Lima
- 20 de enero – Miramar Misiones vs. Colón
- 20 de enero – Nacional vs. Deportes Concepción
- 21 de enero – Peñarol vs. Colo Colo
- 22 de enero – Montevideo Wanderers vs. Universidad de Concepción
- 23 de enero – Paysandú vs. Colón
- 23 de enero – City Torque vs. Deportes Concepción
- 26 de enero – Paysandú vs. Miramar Misiones
