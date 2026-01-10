Dónde ver Independiente vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Este sábado 10 de enero, a partir de las 21:00, Independiente y Alianza Lima se enfrentan por la Serie Río de la Plata, el certamen de carácter amistoso que se lleva a cabo en Uruguay. El encuentro se disputa en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

Tanto los argentinos como los peruanos, con el correr de los días, afrontarán otros encuentros amistosos para ponerse a tono de cara a una larga y ardua temporada. En este caso, tendrán rivales como Everton y Montevideo Wanderers, en el caso del Rojo, mientras que el Blanquiazul también se medirá ante Unión y Colo-Colo.

Cabe destacar que a quinta edición de la Serie Río de la Plata cuenta con la participación de equipos de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y, por primera vez, Colombia. Además, las sedes se repartirán entre las ciudades de Montevideo, Maldonado y Paysandú.

Dónde ver Independiente vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026

Todos los partidos correspondientes a la Serie Río de la Plata, donde en este caso se enfrentan Independiente y Alianza Lima, son transmitidos a través de Disney+. En Argentina se verá a través de ESPN Premium, mientras que en el resto de Sudamérica será por medio del Plan Premium del servicio de streaming ya mencionado.

El calendario de la Serie Río de La Plata

9 de enero – Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira

10 de enero – Deportivo Cali vs. Once Caldas

10 de enero – Independiente vs. Alianz Lima

11 de enero – River vs. Millonarios

12 de enero – Cerro Largo vs. Atlético Tucumán

13 de enero – Huracán vs. Cerro Porteño

13 de enero – Millonarios vs. Independiente

13 de enero – América de Cali vs. Once Caldas

14 de enero – Unión vs. Alianza Lima

14 de enero – San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta

15 de enero – Progreso vs. Atlético Tucumán

15 de enero – Olimpia vs. Colo Colo

16 de enero – Montevideo Wanderers vs. Independiente

16 de enero – Deportivo Cúcuta vs. Huracán

17 de enero – Defensor Sporting vs. Unión

17 de enero – Peñarol vs. River

17 de enero – San Lorenzo vs. Cerro Porteño

18 de enero – Juventud de Las Piedras vs. Olimpia

18 de enero – Colo Colo vs. Alianz Lima

20 de enero – Miramar Misiones vs. Colón

20 de enero – Nacional vs. Deportes Concepción

21 de enero – Peñarol vs. Colo Colo

22 de enero – Montevideo Wanderers vs. Universidad de Concepción

23 de enero – Paysandú vs. Colón

23 de enero – City Torque vs. Deportes Concepción

26 de enero – Paysandú vs. Miramar Misiones

