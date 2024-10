Luis Suárez rompió el silencio tras su cruce con Bielsa: "Van mejorando las cosas"

En la antesala a lo que fue la última doble fecha FIFA de Eliminatorias CONMEBOL, en la Selección de Uruguay estalló la interna entre los jugadores y Marcelo Bielsa luego de que Luis Suárez arremetiera contra el entrenador argentino de 69 años. No fue el único que destapó la olla respecto a ciertos conflictos e inquietudes que molestaban para algunos futbolistas, y que puso contra las cuerdas al rosarino.

Con la actividad habitual de regreso, y ahora que Inter Miami está preparándose para lo que será su partido ante New England Revolution, fue el Pistolero quien se refirió a sus dichos iniciales y resaltó que nunca buscó “herir a nadie”, además de que entendió que “algún mal comentario que se haya malinterpretado”. Aunque también destacó que “han cambiado algunas cosas”.

En diálogo con la prensa estadounidense, tras el entrenamiento de las Garzas, Suárez sostuvo que “van mejorando las cosas después de lo que uno dijo, sin haber querido herir a nadie entiendo el enojo o algún mal comentario que se haya malinterpretado”, además de que amplió que está “con la tranquilidad de que han cambiado algunas cosas que se han visto, que lo han dicho algunos jugadores, y eso era lo que generaba, lo que quería”.

Por otra parte, el ex atacante de Liverpool, FC Barcelona y Atlético de Madrid indicó que “eran cosas que se habían hablado de puertas para adentro, pero con la tranquilidad queriendo siempre lo mejor para la selección y que ahora van a ir viendo cosas muy positivas”. ¿Habrá un nuevo capítulo en la interna uruguaya?

Antonio Alzamendi respaldó a Bielsa en Uruguay

El ganador de la Copa Libertadores de 1986 con River entregó halagos para el Loco para defenderlo: “Bielsa me encanta, y es un gran entrenador. No lo conozco como persona, pero me llegaron comentarios de jugadores de lo qué es su persona y lo que ha demostrado ser. En el fútbol, si todos fuéramos campeones, sería fenómeno, pero no es fácil ser campeón, pero si es importante lo que uno deja“.

Publicidad

Publicidad

ver también Agustín Canobbio rompió el silencio y contó su conflicto con Marcelo Bielsa en la Selección Uruguay: "Me faltó el respeto"

“Hay jugadores que lo veneran y por algo es. Cuando hablan bien de un entrenador, por algo es, pero está la pauta que alguno vas a tener en contra. Me encanta Bielsa, y nos motivó de nuevo en Uruguay. Es serio, y no le gusta hablar con el periodismo. Él contesta todo, pero hay cosas políticas que se le da a un entrenador que vino a hacer las cosas bien“, completó en diálogo con Infobae.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol rompió el silencio en plena polémica con Bielsa

Ignacio Alonso dio entidad a las palabras de Luis Suárez, evitó hablar de Agustín Canobbio y apoyó de todos modos el trabajo del entrenador argentino, quien tras la doble jornada de Eliminatorias CONMEBOL con rumbo al Mundial de 2026 solamente cosechó un punto de seis posibles.

“Fue una semana especial, pero creo que lo importante cuando se habla de gestión de asuntos internos es tratarlos siempre de la puerta para adentro, y eso se ha gestionado muy bien. Es una semana especial con una chance importante dentro de las Eliminatorias”, comenzó diciendo en diálogo con DSports, justo antes de que la Celeste cayera en Lima frente a Perú.

Publicidad

Publicidad

ver también La dura sentencia de un exgoleador uruguayo contra Luis Suárez por sus críticas a Bielsa: "Empañó su nombre"

“Lo que dijo Luis (Suárez) es verdad, me ha comentado cosas y a Jorge Giordano también. No quiero opinar sobre la entrevista de Luis ni dar detalles sobre situaciones que como te digo tiene que manejarse puertas adentro. Hay que trabajarlo seriamente, reservadamente y aprovechar las oportunidades que brinda”, señaló Alonso para ponerle fin a las polémicas que se originaron en los últimos días.