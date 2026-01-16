Mientras busca a Lucas Torreira, Atlético Mineiro quiere a un ex delantero de Ajax que sueña con el Mundial 2026

Si bien los futbolistas tienen como objetivo poder llegar a equipos con objetivos bien marcados, donde se planteen ir por la gloria, aquellos que aún tienen la posibilidad de ser convocados a sus respectivos seleccionados para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, también en un cambio de aire que les garantice, al menos, ingresar en una lista preliminar.

Uno de esos casos es el de Lucas Torreira, quien ya comenzó a negociar con Atlético Mineiro porque necesita salir de Turquía, donde defiende la camiseta de Galatasaray. Si bien en más de una ocasión sostuvo su deseo de jugar en Boca, el mediocampista uruguayo posee un inconveniente familiar que lo acerca a su tierra y, por el momento, los de Belo Horizonte fueron los que se interesaron en sus servicios.

Así como Torreira podría llegar al Galo y sumar minutos para convencer a Marcelo Bielsa de que lo cite para la cita mundialista, el que atraviesa una situación similar y podría recalar en el mismo equipo es Mateo Cassierra, el colombiano con pasado en Ajax y Racing, que actualmente se encuentra en Zenit de San Petersburgo. Incluso, UOL Esporte aseguró que “la negociación se considera compleja y aún se encuentra en sus etapas iniciales”.

El nacido en Barbacoas se marchó desde Deportivo Cali al elenco neerlandés y, a principios de 2019, recaló en Racing. Allí estuvo solamente seis meses porque no entraba en los planes de Eduardo Coudet, aunque tuvo la posibilidad de disputar 24 minutos en dos encuentros. Luego, su carrera continuó por clubes como Belenenses y FK Sochi.

Mateo Cassierra celebra un gol en Zenit. (Foto: Instagram cassierrajr)

Cassierra, que tiene chances de mudarse hacia Atlético Mineiro, sabe que deberá tener un gran nivel para convencer a Néstor Lorenzo y que lo vuelva a convocar, algo que ya ocurrió entre 2023 y 2024, siendo su último partido en marzo ante España, donde disputó 75 minutos y no pudo convertir.

Publicidad

Publicidad

La última vez que el cafetero estuvo entre los suplentes del combinado dirigido por Lorenzo fue ante Rumania, el 26 de marzo de 2024, pero ni siquiera tuvo la posibilidad de ingresar en lo que fue el triunfo por los goles de Jhon Arias, Jhon Córdoba y Yáser Asprilla.

ver también Bolivia presenta un inédito estreno para el Repechaje del Mundial 2026

ver también Decidió quedarse en el fútbol argentino para jugar el Mundial y desató una lluvia de críticas de los hinchas: “Nos usa de vidriera”

DATOS CLAVES