En un contexto de humor, el crack brasilero tuvo que elegir y no dudó.

Neymar, el gran ausente de Brasil en esta Copa América 2024 por lesión, aprovechó su tiempo libre para generar contenido en las redes sociales y dio que hablar. El crack surgido en Santos abrió las puertas de su casa para una entrevista descontracturada, donde eligió al futbolista más feo con el que jugó.

“¿El más feo? Jugué con muchos“, fue la primera reacción del ex-Barcelona al escuchar la pregunta del streamer Matheus Gonze. “Va a ser una mierda… Con todo respeto: Vini Júnior… Es una locura“, soltó entre risas, sin dar demasiadas vueltas a la hora de elegir.

Tentado, el 10 le mandó un mensaje a su compañero de la Selección Brasil: “Vini, te amo más que nunca“. Y concluyó con un cumplido: “Es feo, pero menos es gracioso. Compensa…“.

La reacción de Neymar cuando salió Vinicius

Una de las decisiones más sorpresivas de Dorival Júnior en el empate entre Brasil y Costa Rica fue sacar a Vinicius para meter a Enrick a falta de 20 minutos para terminar el partido. El DT sustituyó a su gran figura cuando el equipo necesitaba goles, algo que generó desconcierto en Brasil.

Quien no se quedó afuera fue Neymar, que estaba presente en el estadio y no podía creer la modificación que estaba viendo el estratega. Apenas observó la variante, el ex-PSG abrió los brazos y miró a quienes lo rodeaban, como si no pudiera creer lo que estaba viendo.

Finalmente, pese a la inmensa cantidad de situaciones que generó la Verdeamarela, el marcador no se alteró. Fue 0 a 0 en el Estadio SoFi, para la alegría de todo el pueblo costaricense.

Tabla de posiciones del grupo D de la Copa América