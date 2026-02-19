Es tendencia:
Tras despedir a Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro busca a Eduardo Domínguez para que sea su entrenador

El elenco brasileño tiene en carpeta al argentino e iniciaría charlas para contratarlo.

Por Marco D'arcangelo

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes.
© GettyEduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes.

Tras la destitución de Jorge Sampaoli de su cargo como entrenador del primer equipo debido a un mal inicio en la temporada, la dirigencia de Atlético Mineiro ya se encuentra en la búsqueda de su reemplazante para que pueda asumir lo antes posible y afrontar el Brasileirao

En este sentido, nuevamente el elenco brasileño tiene en carpeta a un DT argentino, debido a que el principal apuntado es Eduardo Domínguez, entrenador que lleva tres temporadas en Estudiantes de La Plata, y que tiene contrato vigente con la institución hasta finales de 2027.

Por el momento no hay una oferta formal por parte del Atlético para que el entrenador tenga su primera experiencia en el fútbol de Brasil. Cabe destacar que el ‘Barba’ tiene una cláusula de rescisión que podría ser ejecutada en caso de que llegue a un acuerdo con el ‘Galo’. 

De esta manera, en los próximos días podrían darse las primeras conversaciones para que Atlético Mineiro intente seducir a Domínguez y así sumarlo como su entrenador pensando en una temporada en la que disputarán la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. 

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes. (Getty).

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes. (Getty).

La intención por parte del club brasileño, según pudo saber Bolavip, es ofrecerle un contrato por dos temporadas, con finalización el 31 de diciembre de 2027. Además, están dispuestos a darle un bono por firmar su vínculo con la institución y que así acepte la oferta. 

Cabe destacar que a fines del año pasado el entrenador llegó a un acuerdo con Estudiantes y renovó su contrato, que vencía en 2025, por dos temporadas más, en una prueba del compromiso con el club y el proyecto a largo plazo que tiene como objetivo volver a competir en los planos internacionales.

Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes

Desde su llegada al elenco platense a principios de 2023, el entrenador lleva dirigidos un total de 163 partidos, con un saldo de 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas. Además, ganó 5 títulos a nivel local.

En síntesis

  • Atlético Mineiro busca a Eduardo Domínguez tras la destitución del entrenador Jorge Sampaoli.
  • El técnico argentino tiene contrato vigente con Estudiantes de La Plata hasta finales de 2027.
  • Eduardo Domínguez registra 74 victorias y 5 títulos locales en 163 partidos con el Pincha.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

