La figura de Boca se entrenará con la Sub 23 Argentina de Javier Mascherano y se evaluará su participación para París 2024. Una ex figura de River podría sacarle su lugar en la cita olímpica.

Enzo Fernández puede definir si Kevin Zenón va a los Juegos Olímpicos o no

Poco a poco se van conociendo los nombres que tiene en mente Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 23 de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. En este sentido, aparece Kevin Zenón como una opción firme, pero cuya presencia está condicionada por varios aspectos.

Tal como adelantó el periodista Gastón Edul, Zenón formará parte de los convocados de la Sub 23 de Mascherano para entrenarse en el Predio Lionel Messi a partir de la próxima semana. Se suma a otras tres figuras de Boca como son Equi Fernández, Cristian Medina y Leandro Brey, quienes ya tendrían asegurado su lugar para París 2024.

¿Por qué Zenón no está confirmado para los Juegos Olímpicos? Según Edul está considerado por Javier Mascherano, lo que podría ser una opción para París 2024. Sin embargo, hay otros nombres que evalúa el técnico de la Sub 23 de Argentina.

“Si Enzo Fernández va a los Juegos Olímpicos, Kevin Zenón no va”

El periodista Leo Paradizo profundizó cómo está Kevin Zenón en la consideración de Mascherano para los Juegos Olímpicos. En este sentido, si bien se entrenará con la Sub 23 de Argentina, todavía no está garantizada su convocatoria para París. Y esto se debe en parte a un nombre con el que el ‘Jefecito’ quiere contar y se trata de un ex River, con presencia en la Selección Argentina mayor.

Es que Enzo Fernández puede ser uno de los nombres propios de renombre que se puede sumar a la Selección Argentina Sub 23 para París 2024. Para ello, debe recibir el permiso de Chelsea de cederlo, ya que al no ser una competencia oficial de FIFA, no hay obligación de los clubes en dar a sus jugadores a los Juegos Olímpicos.

El mediocampista quiere tener seguidilla de Copa América y Juegos Olímpicos.

El ex River, Defensa y Justicia y Benfica tiene serias intenciones de estar en la cita olímpica. Pero, no es fácil conseguir el permiso del club inglés. Si lo consigue, será un refuerzo importante para Mascherano, pero que terminaría por dejar afuera a Zenón.

“Si Enzo Fernández va a los Juegos Olímpicos, Kevin Zenón no va“, afirmó Paradizo en el programa F12 de ESPN. Evidentemente, Mascherano considera a la figura de Boca como un mediocampista de juego, en vez de un extremo por banda.

Boca, a la expectativa de Kevin Zenón y con la mira en el Playoff de la Copa Sudamericana

Para Boca, la convocatoria de Mascherano y la Selección Argentina Sub 23 puede significarle un problema. Es que el comienzo de los Juegos Olímpicos coincide con el Playoff de la Copa Sudamericana en donde espera por un rival proveniente de la Libertadores.

Kevin Zenón, figura de Boca (Prensa Boca).

Con las inminentes bajas de Brey, Medina y Equi Fernández, quienes serán convocados, la presencia de Zenón es imperiosa para el equipo de Diego Martínez. Boca cederá a quienes estén en la lista para París 2024 gracias al pacto al que llegaron con el seleccionado vía AFA.

De hecho, el propio técnico ‘xeneize’ habló sobre la chance de perder a Zenón. “Es difícil porque la Selección está por encima de todo. Cualquier futbolista desea vestir la camiseta de su Selección, y nosotros también nos jugamos cosas importantes“, explicó Martínez.

Zenón empieza a ser el nombre que podría generar debate sobre si debe ir a París 2024 o si debe quedarse en Boca para jugar la Copa Sudamericana.