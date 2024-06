A falta de menos de un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, el entrenador de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano, aún tiene dudas con el armado de la lista final con los 18 jugadores convocados, ya que algunos futbolistas todavía no tienen el permiso de su equipo.

En las últimas horas, se confirmó una nueva baja para la Albiceleste, debido a que el Brighton de Inglaterra notificó que no prestará a Valentín Barco, quien era una fija en el lateral izquierdo. En este contexto, el Jefecito piensa algunas variantes para ocupar ese puesto en la defensa.

Lucas Esquivel

Lucas Esquivel, el principal apuntado para reemplazar a Barco. (Foto: Instagram).

El lateral izquierdo que se desempeña en Athletico Paranaense podría ser el principal reemplazante de Barco, ya que suele estar presente en las convocatorias de Mascherano, fue parte del plantel en el Preolímpico, y fue titular en la gira amistosa ante Paraguay en la última fecha FIFA.

A lo largo de este año, fue titular en la gran mayoría de los partidos que jugó su equipo, tanto a nivel local en el Brasileirao, como también en la Copa Conmebol Sudamericana. En total, disputó 21 encuentros, en los que marcó dos goles y aportó 4 asistencias en los 1.720 minutos que estuvo en cancha. Además, recibió tres tarjetas amarillas y una roja.

Román Vega

Román Vega pelea por un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: IMAGO / Agencia-MexSport).

Actualmente en Argentinos Juniors, el ex Barcelona es otra de las variantes que podría tener Mascherano en la lista, ya que además de desempeñarse como lateral izquierdo en su club, suele hacerlo como marcador central. Este año, si bien no formó parte del Preolímpico, fue citado para los amistosos contra México en marzo, donde jugó los dos. Además, otro punto que podría llevarlo a los Juegos Olímpicos, es que en el pasado Mundial Sub 20 fue utilizado en este puesto.

En esta temporada, con la camiseta del Bicho de La Paternal, disputó un total de 22 partidos, en los que no anotó goles y aportó una sola asistencia en los 1.799 minutos que permaneció en el campo de juego. En los mismos, también vio cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado.

Aaron Quirós

Aaron Quirós, otro de los posibles reemplazantes de Barco. (Foto: IMAGO / Agencia-MexSport).

El defensor de Banfield atraviesa una situación particular a la de Vega, ya que si bien su puesto original es el de segundo marcador central, tanto en la Selección como en el Taladro se ha desempeñado como lateral izquierdo, y es por eso que Mascherano lo convocó para el Preolímpico, aunque luego no lo citó para la última gira amistosa.

Desde el inicio de la temporada, el futbolista de 22 años disputó un total de 16 encuentros con el Taladro, en los que marcó un gol y dio una asistencia en 1.433 minutos jugados. Además, vio la tarjeta amarilla en cinco oportunidades y recibió una tarjeta roja.

Julio Soler

Julio Soler, de la Sub 20, podría reemplazar a Barco. (Foto: Instagram).

Capitán de la Selección Sub 20, el lateral izquierdo de Lanús podría meterse en la pelea por un lugar en los Juegos Olímpicos, ya que esta temporada ha logrado un gran rendimiento, a tal punto de que Mascherano lo citó para los amistosos con Paraguay, y en el Granate fue ovacionado en más de una oportunidad.

A lo largo del 2024, el lateral de 19 años vio 1.701 minutos en cancha, divididos en 21 encuentros disputados. En los mismos, no marcó goles y repartió dos asistencias, así como también fue amonestado en dos ocasiones y no fue expulsado.

Julián Aude

Julián Aude, otra variante para reemplazar a Barco. (Foto: Instagram).

El último de la lista, se desempeña en Los Ángeles Galaxy de la MLS, donde fue titular en todos los encuentros que jugó su equipo, aunque ha perdido lugar en la consideración de Mascherano, quien lo convocó por última vez para el Sudamericano Sub 20, en enero del año pasado.

En esta temporada, jugó un total de 20 partidos en Estados Unidos, en los que marcó un gol, dio dos asistencias y recibió tres tarjetas amarillas en los 1.523 minutos que estuvo en la cancha.