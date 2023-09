Este sábado, en el Estadio Monumental, Abel Pintos estará entonando el Himno Nacional como antesala del partido que la Selección Argentina disputará ante Ecuador en el estreno de las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial de 2026.

Según se avanzó desde AFA, esa versión del artista será la que sonará en cada uno de los encuentros que el equipo que conduce Lionel Scaloni, campeón mundial en Qatar, dispute como local a lo largo del camino hacia una nueva Copa del Mundo; aunque no se sabe si será siempre entonado por este en vivo y en directo.

“Es un honor estar acá, soy invitado de la AFA. Estos jugadores dejaron muchos mensajes sanos para los chicos. Los admiro mucho y siento una gran gratitud. No queria dejar ningún detalle sin ver, por eso vine a ensayar temprano”, dijo Abel Pintos desde el Monumental, en diálogo con D Sports Radio.

Además, expresó una vez más su especial admiración por Lionel Andrés Messi y dijo que quisiera regalarle la frase de una canción suya que, siente, resume su historia con la Selección Argentina. “Siempre pienso que si tuviera que regalarle una frase sería la que dice ‘no me importa dónde vas, yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante’“.

¿Dónde ver el partido entre Argentina y Ecuador?

El partido Argentina vs. Ecuador se podrá seguir EN VIVO en territorio nacional por las pantallas de TV Pública y TyC Sports, y de manera online, a través de la plataforma TyC Sports Play.

Los próximos partidos de la Selección Argentina