Entre los mexicanos que estaban esperando agazapados la primera derrota de Lionel Messi contra un equipo de ese país, Álvaro Morales encabezaba la fila. El periodista, que saltó a la fama en Argentina por sus críticas al 10, no dejó pasar la chance de disfrutar la victoria del Monterrey sobre Inter Miami. Con un video, se burló del capitán y lo trató de pecho frío.

“¡Messi! ¡Messicito! ¿Dónde estuviste, papito? Ah, otra vez la adversidad, como cuando el Bayern Múnich, la Roma, el Liverpool… Siempre ante la adversidad desapareces. ¡Por eso no comes de la mesa de Michael Jordan, de Tom Brady, de Cristiano Ronaldo“, arrancó diciendo el periodista.

Y agregó: “¿Dónde estuvo el mejor jugador de la historia? El mejor jugador con capacidad o personalidad. porque de líder nada. ¿Tenía el frío el pechito? ¿Pechito frío?”

También la ligó Gerardo Martino, luego de lo que fue su regreso a México tras Qatar 2022: “Fíjense lo que son las cosas. Hechos no opiniones. Cuando el Tata tuvo a Messi con Miami contra Monterrey, no ganó. Cuando el Tata tuvo a Messi de rival en el Mundial, ganó la selección de su país. Pero no se preocupen, no pasa nada, porque ¿qué creen? ¡Qué cosas de la vida! Messi siempre favorecido.

“¿No penalti no fun? ¿No cantimploras con anestesia como en el 90 no fun? ¿No poder autoritario en el 78 no fun? ¿No mano tramposo ni dopaje no fun? No fun. ¿No cinco penales que no debieron ser marcados no fun? No fútbol de Messi, no fun. ¡Messi! ¡Messicito! ¡Ay, cosita!”, cerró, con un palo general para el fútbol argentino.

El próximo partido del Inter Miami

Eliminado en el plano internacional, Inter Miami volverá a ponerse el chip de la MLS, donde marcha en el tercer lugar de la Conferencia Este, a 2 puntos del líder. El próximo partido será este sábado a las 21:30 (hora de Argentina), visitando al Kansas City por la jornada 8.