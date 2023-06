El mundo entero está a la expectativa de saber en qué club continuará su carrera Lionel Messi tras desvincularse del París Saint Germain y se espera que en las próximas horas el propio futbolista haga algún tipo de anuncio oficial al respecto.

Mientras tanto, el periodista Gastón Edul, de gran llegada al jugador de la Selección Argentina y su familia, avanzó una información contundente desde su cuenta de Twitter que comenzó a aclarar el panorama: “Leo Messi no va a volver al Barcelona. Eso es un hecho”, escribió.

Minutos más tarde, en TyC Sports, profundizó esa información diciendo que Barcelona no hizo llegar ninguna oferta a Messi y que los tiempos de las partes no coinciden debido a que el jugador quiere definir su situación cuanto antes y no tiene garantías sobre el interés real del equipo culé.

Agregó, además, que el equipo mejor perfilado para recibirlo ahora es el Inter de Miami, porque más allá de no atravesar un buen presente futbolístico en la MLS le ofrece como lugar de residencia muchas más comodidades y una adaptación más sencilla para toda la familia de las que encontraría en Arabia Saudita, más allá del dinero.

De todos modos, Edul aclaró que su llegada al equipo de David Beckham todavía no está confirmada como ya salieron a anunciar algunos importantes medios europeos, especialmente desde la propia ciudad de Barcelona. Pero sí reconoció que esa negociación está muy encaminada.