Gerardo Martino no fue bien recibido en México en lo que fue su regreso tras su salida como entrenador de la Selección. El Tata se reencontró con varios periodistas y uno de ellos, lejos de consultarle por la derrota de Inter Miami ante Monterrey, le habló de una decisión que tomó en Qatar 2022.

“De una buena vez, ¿podría aclararle a la afición mexicana por qué usted no alineó a Edson Álvarez (defensor) en la Copa del Mundo contra Argentina?”, soltó el corresponsal, justificando que el público quiere saber eso luego de las recientes declaraciones del jugador en cuestión.

“Primero, no comparto eso de que ustedes replique lo que dice la gente. Creo que es exactamente al revés, pero no importa“, comenzó contestando el DT. “Bueno, yo también lo pienso”, retrucó el periodista. “Vos formás parte de la gente o del periodismo. Lo otro quedó muy lejos como para seguir escarbando”, concluyó Martino.

Qué dijo Edson Álvarez sobre el ciclo de Martino

“Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación. Venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Él es una persona que le gusta mucho hablar de futbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas”, arrancó diciendo Álvarez en diálogo con Jorge “El Burro” Van Rakin.

Luego, contó la parte mala: “Obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sabía que tenía muchas posibilidades de jugar. Cuando llega el partido con Polonia hasta ahí todo iba bien, con él la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño. Como si nunca me hubiera visto jugar, no inicié y no jugué. Un misterio”.

Chucky Lozano también apuntó contra Martino

Chucky, por su parte, fue más filoso: “Creo que nunca hubo una buena conexión tanto con él, como con su cuerpo técnico y los jugadores, tanto así que nos trataban como niños chiquitos, como si fuéramos militares, y manejar así al grupo creo que fue un error muy grande“.

“Para mí, hubo una de las decisiones de su parte que no fueron las correctas; con base a mi experiencia y mi opinión, el Mundial fue la gota que derramó el vaso”, cerró.