Lionel Messi será jugador libre a partir del próximo 30 de junio y son tres sus grandes pretendientes: Al-Hilal de Arabia Saudita, Inter de Miami en la MLS y Barcelona que sueña con su regreso al fútbol español. Además, en las últimas horas el diario As echó a correr el rumor de que hay en Europa otros dos clubes que lo quieren, aunque sin ninguna otra precisión.

Siendo así, el panorama a futuro del capitán de la Selección Argentina no ha dejado de reducirse a esas tres opciones mencionadas. Incluso podría limitarse solo a dos si se confirma la información que avanzó en TyC Sports Esteban Edul, quien añadió que ya le habría bajado el pulgar a una de ellas.

Al parecer, Messi no tiene intenciones de arribar a la MLS para jugar con Inter de Miami más allá de haber tenido ya algunas conversaciones con David Beckham, con quien mantiene una cordial relación. Una de las razones principales es deportiva, pues el equipo se encuentra último en la competencia doméstica.

Recientemente coronado campeón de la Ligue 1, a meses del título mundial conquistado con Argentina y luego que FIFA lo ratificara como el mejor jugador del mundo en la actualidad entregándole el premio The Best, Messi no cree que arribar a un equipo que está hundido en una liga que ni de cerca está considerada entre las más prestigiosas no coincide con sus aspiraciones.

Incluso si primara el dinero, siempre según se dijo en TyC Sports, el argentino tendría muchas más razones para aceptar la oferta del Al-Hilal y mudar su fútbol a Arabia Saudita que de hacerlo a Miami. Y si prima el corazón, claro, Barcelona es el destino que esperamos todos.