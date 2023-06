Mientras se suceden las informaciones que señalan que Lionel Messi estaría más cerca de llegar al Inter de Miami o al Al-Hilal que a Barcelona, Xavi Hernández volvió a expresar abiertamente que si solo dependiera de él las puertas del club estarían abiertas de par en par para el capitán de la Selección Argentina.

Los problemas que el equipo resolver debe resolver, sobre los cuales no hay informaciones demasiado precisas, tienen más bien que ver con el cumplimiento de las normas del Fair Play financiero que exige La Liga de España y que de momento lo tendrían fuera de la regla.

Lo que sí confirmó Xavi Hernández durante su última rueda de prensa que tuvo lugar este mismo sábado, previo al duelo del domingo ante Celta de Vigo, por la última jornada de un torneo en el que ya se coronó como campeón, es que volvió a tener comunicación con el argentino.

“Estoy expectante y me haría especial ilusión que volviera. Allá donde ha ido le han ido bien las cosas, nos podría ayudar en muchas cosas, pero es una decisión más suya ahora mismo y entendería cualquier escenario. Como culé también me gustaría mucho”, comenzó diciendo.

Y haciendo referencia al último contacto con La Pulga, agregó: “Me haría mucha ilusión y se lo he dicho a él. Las prioridades son muy claras. He hablado con él. Me gustaría mucho que volviera, pero depende de él”.