Ni Messi, ni De Paul: el jugador de Inter Miami que quiere ir al Mundial con la Selección Argentina

Inter Miami hará su estreno esta sábado en una nueva temporada de la MLS en la que tendrá el desafío extra de defender su título de campeón. Lo hará visitando a un duro escollo como Los Ángeles FC desde las 23.30 en hora de Argentina y con la presencia de Lionel Messi sujeta a que Javier Mascherano decida si será o no desde el inicio tras recuperarse recientemente de la lesión que sufrió semanas atrás en el amistoso ante Barcelona de Guayaquil.

Además del entrenador, quien compareció ante la prensa en la previa al duelo fue Tadeo Allende, futbolista clave en los playoffs que llevaron a la conquista del título que tras varias idas y vueltas que incluyeron un regreso a Vigo para reportar con Celta finalmente resolvió su continuidad en el equipo estadounidense.

En sus declaraciones, el futbolista surgido de Instituto de Córdoba fue consultado sobre cómo veía a sus compañeros y compatriotas Lionel Messi y Rodrigo De Paul a meses del Mundial en que ambos volverían a defender la camiseta de la Selección Argentina.

“Ellos trabajan duro todo el tiempo y son muy profesionales. Están muy bien físicamente, futbolísticamente ni hablar, y van a estar presentes y van a aportar muchísimo a la Selección. Yo creo que la gente está tranquila con eso. Tiene que saber que van a estar y que van a competir hasta lo último”, le dijo Allende a Deporte Todal USA.

Mayor sorpresa le causó la consulta sobre si él mismo se ilusionaba con ser el tercer integrante del plantel de Inter Miami que pudiera ser llamado por Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo. Y aunque primero rio sintiéndose lejos de tener esa oportunidad, de inmediato se permitió soñar con la posibilidad.

Publicidad

Publicidad

“Por supuesto que es un sueño, algo que anhelo, que deseo. Eso llega en base a los resultados, al trabajo y yo estoy ahí dispuesto a todo”, dijo el futbolista que se perfila para ser titular en Los Angeles.

ver también Pau Cubarsí reveló que su sueño es jugar La Finalissima contra Messi

¿Juega Messi ante Los Angeles FC?

Javier Mascherano se encargó de aclarar que Lionel Messi llega preparado al igual que todos los futbolistas de su convocatoria para el duelo de esta noche ante Los Angeles FC. “Entrenó toda la semana al nivel del grupo y tuvo muy buenas sensaciones”, resaltó. Y para confirmar que cuenta con su capitán, añadió: “Todos los jugadores que viajaron están para jugar”.

Data clave

Inter Miami debuta contra Los Ángeles FC este sábado a las 23:30 hora argentina .

debuta contra Los Ángeles FC este sábado a las . Lionel Messi entrenó con normalidad y está disponible para jugar bajo Javier Mascherano .

entrenó con normalidad y está disponible para jugar bajo . Tadeo Allende confirmó su continuidad en el equipo tras regresar de Celta de Vigo.

Publicidad