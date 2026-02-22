En Atlético de Madrid hacen todo lo posible para recuperar el rendimiento que Julián Alvarez perdió a principios de la temporada. Lo último que se vio a su nivel (más allá de los destellos en el encuentro de ida de la Semifinal de la Copa del Rey con el Barcelona), fue en la histórica goleada 5 a 2 en el Derbi Madrileño vs. Real Madrid en el que anotó dos goles.

Por eso, el Cholo empezó a dosificar las cargas, para ver si, un poco más descansado, el Colchonero lograba reencontrarse con el olfato goleador del delantero de la Selección Argentina. Por eso, vs. Espanyol, en lo que fue victoria para el Atleti 4 a 2, el ex River entró recién a los 60 minutos de juego en lugar de Ademola Lookman, en función de tenerlo entero en lo físico para el duelo de este martes contra el Brujas por la UEFA Champions League.

Pero claro, el nigeriano no para de aportar goles y asistencias, lo que generó que en el Atlético de Madrid se empiece a debatir si el titular, en realidad, para lo que resta de la temporada 2025/2026 (etapa en la que, por cierto, se definirá la suerte del elenco comandado por Diego Simeone) no debería ser el exdelantero de la Atalanta.

Es que sus números obligan a verlo de esta manera. Resulta que desde su arribo al conjunto rojiblanco acumula: dos goles y dos asistencias en dos partidos por la Copa del Rey, un gol en un partido de la UEFA Champions League y un gol en tres partidos por LaLiga. Es decir, el balance total le da 4 goles y 2 asistencias en 6 compromisos.

En tanto que Julián Alvarez, si bien ya rompió la racha, no puede sacarse de encima todavía la estela que le dejó la mala racha de más de dos meses sin convertir (entre su tanto en el 3 a 2 sobre el PSV el 9 de diciembre y el 4 a 0 ante el Barcelona el 12 de febrero), dado que tras la goleada al Culé no tuvo incidencias en la derrota 3 a 0 con Rayo Vallecano, en la ida con Brujas solo aprovechó el penal para anotar en lo que fue empate 3 a 3 y en media hora en el 4 a 2 con el Espanyol no tuvo situaciones de gol.

Atlético de Madrid espera los goles de Julián Alvarez para sellar la clasificación a los Octavos de Final de la Champions League

Publicidad

Publicidad

El foco del Atlético de Madrid, ahora, está puesto en el Brujas, su rival por los Play Off de la UEFA Champions League. En la ida empataron 3 a 3 y este martes 24 de febrero se miden en el Estadio Metropolitano. Cabe recordar que el gol anotado en condición de visitante ya no tiene mayor peso específico, por lo que un empate, con cualquier combinación de goles, obligará a que se jueguen dos tiempos suplementarios. En caso de persistir la paridad, habrá lanzamientos desde el punto del penal.

ver también Un futbolista argentino se acerca al Barcelona y se mete en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

ver también Finalissima: mientras Argentina teme por Lautaro Martínez, España recupera una pieza clave

En síntesis