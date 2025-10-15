Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos

Este miércoles se le puso punto final al misterio y se confirmaron los dos seleccionados clasificados para la gran final del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile. Y, luego de dos series vibrantes de semifinales, Argentina y Marruecos se metieron en la instancia decisiva por un título realmente importante.

En primera instancia, Francia y Marruecos se encontraron frente a frente en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Allí, hilvanaron un partido extremadamente parejo y equilibrado, que culminó con un empate 1-1 al cabo del tiempo suplementario.

Lisandru Olmeta, en contra de su propia valla, adelantó a los africanos, mientras que Lucas Michel lo igualó para Francia, que sufrió la expulsión de Rabby Nzingoula. Luego, en la definición por penales, Marruecos fue más efectivo y obtuvo el pasaje.

Un rato más tarde, con el Estadio Nacional de Santiago como testigo y como escenario, Argentina y Colombia fueron quienes midieron fuerzas. Y, luego de un primer tiempo sin grandes emociones, los de Diego Placente abrieron la cuenta a los 27 minutos del complemento a través de Mateo Silvetti.

Después, los Cafeteros padecieron la expulsión de Jhon Rentería y afrontaron el último tramo del juego con 10 hombres. Así las cosas, el marcador no volvió a moverse y la Albiceleste se metió en la final del certamen con un triunfo por 1-0, buscando un nuevo título en la categoría.

Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20

En primer turno, hay que destacar que el partido por el tercer y cuarto puesto se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre desde las 16 horas. Este cotejo tendrá como protagonistas a los combinados de Marruecos y Colombia en el Estadio Nacional de Santiago.

Posteriormente, más precisamente durante la jornada del domingo 19 de octubre, se disputará, desde las 20 horas y también en el Estadio Nacional de Santiago, la gran final del Mundial Sub 20. Dicho cotejo será dirimido por Argentina y Francia.