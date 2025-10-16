En la previa de la final del Mundial Sub 20, el polémico antecedente entre Argentina y Marruecos que terminó en escándalo

Todos los cañones apuntan a la gran final de la Copa del Mundo Sub 20, donde la Selección Argentina se enfrentará a Marruecos este domingo para definir el título más importante de la categoría. Sin embargo, cuando está todo preparado para disputar dicho encuentro, cabe recordar que todavía está en la retina el último partido que terminó en escándalo y una fuerte polémica.

El combinado nacional viene de dejar en el camino a Colombia en las semifinales, donde salió victorioso por 1-0 gracias al gol convertido por Mateo Silvetti en el complemento, que significó el boleto a esta instancia. En contraparte, el seleccionado africano eliminó a Francia luego de imponerse a través de la vía de los penales, al término del empate 1-1 en el tiempo regular.

Lo cierto es que en el enfrentamiento por los Juegos Olímpicos de París 2024, Argentina había convertido la igualdad por 2-2 pero hubo invasión de cancha de hinchas marroquíes, agresión a los jugadores albicelestes y el cotejo se suspendió por dos horas. En esos instantes de incertidumbre, las autoridades policiales detuvieron muchas personas y evacuaron a todos los presentes.

Los hinchas de Marruecos invadieron el campo de juego en el duelo ante Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Getty Images)

Después de dos horas de pura inquietud, se determinó que los jugadores regresen al campo de juego tras haberse refugiado en los vestuarios por lo sucedido. Sin embargo, de vuelta en el césped, el árbitro fue llamado a revisar la jugada del 2-2 anotado por Cristian Medina y, tras la repetición de las imágenes, decidió anular el tanto por posición adelantada en la acción previa.

De esta manera, el compromiso se reanudó con el resultado 2-1 a favor de los africanos y el elenco sudamericano no pudo volver a convertir, por lo que terminó en derrota. Este hecho sustancialmente inusual se dio después de que los hinchas marroquíes arrojen una bomba de estruendo al banco de suplentes de Argentina, ni bien el volante había hecho el gol que significaba el empate.

Publicidad

Publicidad

Julio Soler, el único argentino que se repite

Julio Soler es el único jugador de la Selección Argentina que estuvo en aquella insólita jornada y ahora estará presente para buscar venganza. De hecho, fue protagonista en el descuento debido a que remató cruzado y Giuliano Simeone la empujó en el segundo palo. Antes de eso, había cometido una infracción dentro del área que terminó en penal y Marruecos bien lo cambió por gol.

Julio Soler y Achraf Hakimi en Argentina ante Marruecos por los Juegos Olímpicos de París 2024. (FIFA vía Getty Images)

Cuándo juega Argentina ante Marruecos por la final del Mundial Sub 20

Por la final de la Copa del Mundo Sub 20, la Selección Argentina y Marruecos se enfrentan este domingo 19 de octubre a partir de las 20 horas para decretar al nuevo campeón juvenil. El partido se lleva a cabo en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, ubicado en Santiago de Chile, y cuenta con la transmisión de Telefé y DSports, además de sus respectivas plataformas digitales.

Publicidad

Publicidad