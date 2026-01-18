Qué canal pasa Marruecos vs. Senegal por la final de la Copa Africana de Naciones

Este domingo, con el Estadio Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat como testigo y como escenario, los seleccionados de Marruecos y Senegal se encuentran frente a frente bajo la órbita de la trascendelta final de la Copa Africana de Naciones.

Desde las 16 horas de la República Argentina, marroquíes y senegaleses miden fuerzas con el objetivo en común de tocar el cielo con las manos. Naturalmente, como no podía ser de otra manera, todo el continente se encuentra paralizando siguiendo las variantes del espectáculo.

Cabe recordar que Marruecos cuenta con la ventaja de jugar esta gran final de la Copa Africana de Naciones siendo el anfitrión, con el apoyo masivo de todo su público. Pese a ello, Senegal intenta dar el gran golpe sobre la mesa y sorprender a propios y extraños.

Cómo ver Marruecos vs. Senegal por TV

En el territorio argentino, al igual que en el resto de Latinoamérica con excepción de Colombia -donde el partido se puede ver por intermedio de la señal Win Sports-, Marruecos vs. Senegal se transmite a través del canal de YouTube de ClaroSports.

Así llegó Marruecos a la final

2-0 vs. Comoras

1-1 vs. Malí

3-0 vs. Zambia

1-0 vs. Tanzania

2-0 vs. Camerún

0-0(4-2) vs. Nigeria

Así llegó Senegal a la final