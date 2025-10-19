Es tendencia:
Dónde está jugando la Selección Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20

Todos los detalles relacionados con el escenario en el que se enfrentan Argentina y Marruecos por la final de la Copa del Mundo.

Por Gabriel Casazza

Argentina va por el título ante Marruecos.
© ConmebolArgentina va por el título ante Marruecos.

Este domingo, Argentina y Marruecos se encuentran frente a frente bajo la órbita de la gran final del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile. Un compromiso que, como no podía tratarse de otra manera teniendo en cuenta que se dirime un título, acapara la atención de propios y extraños.

No es un detalle menor que la Albiceleste que comanda estratégicamente Lionel Scaloni arribó a esta instancia decisiva luego de culminar primero en un grupo con Italia, Australia y Cuba y tras dejar en el camino a Nigeria, México y Colombia en los duelos de eliminación directa.

Por su parte, el sorprendente combinado africano terminó en lo más alto de una zona también compuesta por México, España y Brasil, dando así el gran golpe sobre la mesa. Luego, Marruecos doblegó a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia en las etapas siguientes.

Argentina va por un nuevo título. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Argentina va por un nuevo título. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

¿Dónde se juega Argentina vs. Marruecos?

El partido entre los seleccionados de Argentina y Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 de Chile, se lleva a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, popularmente conocido como Estadio Nacional.

Se trata de un mítico escenario fundado en el año 1938 y ubicado en la zona de Ñuñoa. Desde 1939 ha sido el estadio designado para los partidos como local del seleccionado chileno, transformándose, lisa y llanamente, en la casa de La Roja. Tiene capacidad para 46.190 espectadores.

Dónde ver Argentina vs. Marruecos

La Selección Argentina se enfrenta a Marruecos este domingo 19 de octubre a las 20 horas. Cabe destacar que, al igual que todos los partidos del Mundial Sub 20, se puede ver a través de D Sports y su plataforma de streaming, DGO. Sin embargo, también es transmitido por Telefé.

Gabriel Casazza

