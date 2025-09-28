Qué pasa Argentina gana, empata o pierde ante Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile

Este domingo, a partir de las 20 horas, la Selección Argentina iniciará su participación en el Mundial Sub 20 de Chile, su rival será Cuba en el marco de la primera jornada del Grupo D, el cual también integran Australia e Italia. El duelo entre los dirigidos por Diego Placente y cubanos será en el Estadio Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso. El mismo tiene capacidad para más de 25 mil espectadores.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Cuba?

Si Argentina le gana a Cuba sumará sus tres primeros puntos y encaminará su clasificación a los octavos de final. Cabe recordar que son seis grupos de cuatro selecciones, los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros son los que avanzan.

Si Argentina empata contra Cuba acumulará un punto y tendrá casi la obligación de superar a Australia en la segunda jornada para acomodarse en el grupo.

Si Argentina pierde contra Cuba se quedará sin unidades y estará obligado a sumar en los próximos dos partidos para meterse en octavos.

Convocados de la Selección Argentina al Mundial sub 20

ARQUEROS : Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia.

: Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia. DEFENSORES : Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres, Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth.

: Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres, Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth. VOLANTES : Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz

: Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz DELANTEROS: Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen, Ian Subiabre – River, Mateo Silvetti – Inter Miami, Gianluca Prestianni – Benfica, Maher Carrizo – Vélez Sarsfield.

Dorsales de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

ARQUEROS: 1- Santino Barbi, 12- Álvaro Busso, 21- Alain Gómez.

DEFENSORES: 2 – Tobías Ramírez, 3- Julio Soler, 4- Dylan Gorosito, 6- Juan Manuel Villalba, 13- Valente Pierani, 14- Santiago Fernández, 16- Teo Rodríguez Pagano.

VOLANTES: 5- Milton Delgado, 8- Valentino Acuña, 10- Álvaro Montoro, 15- Tomás Pérez, 18- Tobías Andrada, 19- Santino Andino.

DELANTEROS: 7- Maher Carrizo, 9- Alejo Sarco, 11- Ian Subiabre, 17- Mateo Silvetti, 20- Gianluca Prestianni.

Grupos del Mundial sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Horarios de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

Argentina vs. Cuba – Domingo 28 de septiembre, 20:00

Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00

Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20. (Foto: @Argentina).

Formato del Mundial sub 20

El formato del Mundial sub 20, desde su fase de grupos, contempla la participación de 24 selecciones que se dividen en 6 grupos -A al F- de cuatro naciones en cada uno. Cada selección se cruzará ante las otras tres de su zona y los dos primeros clasificados de cada uno pasarán a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros también avanzarán a la siguiente ronda.

Luego, desde los octavos de final en adelante, se jugará a eliminación directa como sucede en el Mundial de mayores, inclusive con tercer puesto. Así se jugarán los cruces de octavos:

2º Grupo A vs 2º Grupo C (Valparaíso)

1º Grupo D vs 3º Grupo A/B/F (Santiago)

1º Grupo B vs 3º Grupo A/C/D (Valparaíso)

1º Grupo F vs 2º Grupo E (Talca)

1º Grupo E vs 2º Grupo D (Rancagua)

1º Grupo C vs 3º Grupo A/B/F (Rancagua)

2º Grupo B vs 2º Grupo F (Talca)

1º Grupo A vs 3º Grupo C/D/E (Santiago)

Dónde ver el Mundial sub 20

El puntapié inicial para la Selección Argentina ante su par cubano está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20:00, horario que tendrá también el compromiso entre Brasil, una de las candidatas, y México. Italia y Australia, los dos equipos restantes del grupo albiceleste, jugarán a las 17:00 del mismo domingo.

Cabe destacar que todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de Dsports y su plataforma de streaming, Dgo. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

