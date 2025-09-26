Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

La Selección Argentina dirá presente en el Mundial Sub 20 Chile 2025. El equipo de Diego Placente, que clasificó a esta competencia por su enorme desempeño en el Sudamericano a comienzos de año, se prepara para su debut ante Cuba del próximo domingo. Entre los 21 convocados hay varias bajas de peso y una de ellas es la de Franco Mastantuono.

El futbolista surgido en River, probablemente uno de los Sub 20 del momento tras su reciente arribo al Real Madrid, no aparece en la nómina pese a haber formado parte del ciclo. El motivo de su ausencia es justamente por el club español, que no estaba dispuesto a cederlo en plena temporada.

“Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, declaró Xabi Alonso a comienzos de septiembre. Y así fue. Lo mismo sucedió con Claudio Echeverri, quien no fue autorizado por Bayer Leverkusen para participar de la Copa del Mundo Sub 20.

De esta manera, Placente tuvo que conformar la lista sin sus dos máximas estrellas. Debido a la ausencia de Mastan y el Diablito, la camiseta número 10 de la Albiceleste será propiedad de Álvaro Montoro, futbolista surgido en Vélez perteneciente a Botafogo de Brasil

Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

ARQUEROS: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia).

Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia). DEFENSORES: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth). VOLANTES: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Santino Andino (Godoy Cruz).

Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Santino Andino (Godoy Cruz). DELANTEROS: Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

A qué hora juega Argentina ante Cuba por el Mundial sub 20 y dónde verlo

El puntapié inicial para la Selección Argentina ante Cuba está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20, horario que tendrá también el compromiso entre Brasil, una de las candidatas, y México. Italia y Australia, los dos equipos restantes del grupo albiceleste, jugarán a las 17:00 del mismo domingo. Todo se podrá ver por DSports y Telefé.

Todos los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

