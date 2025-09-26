Empieza el Mundial sub 20: el plantel de Argentina, cuándo juega y dónde ver

La Selección Argentina ya se encuentra en Chile, donde este sábado 27 de septiembre, desde las 17 horas locales, se dará el puntapié inicial del Mundial sub 20 organizado por la FIFA. La 24° edición de la Copa del Mundo juvenil tendrá sede en el país trasandino, y el conjunto dirigido por Diego Placente hará su debut el próximo domingo en Valparaíso ante Cuba.

Serán en total 22 días de competición entre la inauguración y la gran final, que se jugará el 19 de octubre en el estadio nacional de Santiago. Si la Selección Argentina quiere llegar a dicho partido, y pelear por su séptimo Mundial sub 20, deberá clasificar a la ronda de eliminación directa, en un grupo que comparte con Cuba, Australia e Italia. Luego, tendrá que superar las instancias de octavos, cuartos y semifinales.

A continuación, todo lo que hay que saber respecto a la Selección Argentina y su travesía en el Mundial sub 20.

Convocados de la Selección Argentina al Mundial sub 20

ARQUEROS : Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia.

: Santino Barbi – Talleres, Álvaro Busso – Vélez Sarsfield, Alain Gómez – Valencia. DEFENSORES : Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres, Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth.

: Dylan Gorosito – Boca, Santiago Fernández – Talleres, Tobías Ramírez – Argentinos Juniors, Valente Pierani – Estudiantes de La Plata, Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata, Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo, Julio Soler – Bournemouth. VOLANTES : Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz

: Tomás Pérez – Porto, Milton Delgado – Boca, Tobías Andrada – Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro – Botafogo, Valentino Acuña – Newell’s Old Boys, Santino Andino – Godoy Cruz DELANTEROS: Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen, Ian Subiabre – River, Mateo Silvetti – Inter Miami, Gianluca Prestianni – Benfica, Maher Carrizo – Vélez Sarsfield.

Dorsales de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

ARQUEROS: 1- Santino Barbi, 12- Álvaro Busso, 21- Alain Gómez.

DEFENSORES: 2 – Tobías Ramírez, 3- Julio Soler, 4- Dylan Gorosito, 6- Juan Manuel Villalba, 13- Valente Pierani, 14- Santiago Fernández, 16- Teo Rodríguez Pagano.

VOLANTES: 5- Milton Delgado, 8- Valentino Acuña, 10- Álvaro Montoro, 15- Tomás Pérez, 18- Tobías Andrada, 19- Santino Andino.

Publicidad

Publicidad

DELANTEROS: 7- Maher Carrizo, 9- Alejo Sarco, 11- Ian Subiabre, 17- Mateo Silvetti, 20- Gianluca Prestianni.

Prensa AFA

Grupos del Mundial sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Publicidad

Publicidad

Horarios de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

Argentina vs. Cuba – Domingo 28 de septiembre, 20:00

Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00

Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00

Formato del Mundial sub 20

El formato del Mundial sub 20, desde su fase de grupos, contempla la participación de 24 selecciones que se dividen en 6 grupos -A al F- de cuatro naciones en cada uno. Cada selección se cruzará ante las otras tres de su zona y los dos primeros clasificados de cada uno pasarán a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros también avanzarán a la siguiente ronda.

Luego, desde los octavos de final en adelante, se jugará a eliminación directa como sucede en el Mundial de mayores, inclusive con tercer puesto. Así se jugarán los cruces de octavos:

Publicidad

Publicidad

2º Grupo A vs 2º Grupo C (Valparaíso)

1º Grupo D vs 3º Grupo A/B/F (Santiago)

1º Grupo B vs 3º Grupo A/C/D (Valparaíso)

1º Grupo F vs 2º Grupo E (Talca)

1º Grupo E vs 2º Grupo D (Rancagua)

1º Grupo C vs 3º Grupo A/B/F (Rancagua)

2º Grupo B vs 2º Grupo F (Talca)

1º Grupo A vs 3º Grupo C/D/E (Santiago)

Dónde ver el Mundial sub 20

El puntapié inicial para la Selección Argentina ante su par cubano está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20:00, horario que tendrá también el compromiso entre Brasil, una de las candidatas, y México. Italia y Australia, los dos equipos restantes del grupo albiceleste, jugarán a las 17:00 del mismo domingo.

Cabe destacar que todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de Dsports y su plataforma de streaming, Dgo. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

Publicidad